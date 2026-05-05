Papierindustrie: Nun starten Betriebsversammlungen

„Fleckerlteppich voller Ausnahmebestimmungen“

Das alles war der Gewerkschaft zu wenig. „Das ist kein seriöses Angebot, sondern eine Mogelpackung. Was auf den ersten Blick wie ein Verhandlungsvorschlag aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Fleckerlteppich voller Ausnahmebestimmungen, die für uns in dieser Form nicht akzeptabel sind“, betonen die Verhandler auf Arbeitnehmerseite, Walter Kogler (GPA) und Wolfgang Cerne (PRO-GE). Das aktuelle Angebot sei im Schnitt schlechter als das vorige.