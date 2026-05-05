Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger bei Volksgruppe

„Unsere Leute sind vertrauenswürdig und seriös!“

Burgenland
05.05.2026 18:15
Dieser Wohnwagentross im Bezirk Neusiedl steht im Fokus der Debatte: Volksgruppenvertreter ...
Dieser Wohnwagentross im Bezirk Neusiedl steht im Fokus der Debatte: Volksgruppenvertreter kritisieren Pauschalisierung.(Bild: Titz)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Polizei-Warnung vor fahrendem Volk schlägt hohe Wellen bei Volksgruppen.

0 Kommentare

Seither stehen beim Verein Hango-Roma und dem Newo-Zrio Sintikulturverein die Telefone nicht still. Martin Horvath und Simon Bort sind alles andere als amüsiert darüber, dass die Polizei in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Posting die Bevölkerung davor warnte, Dienstleistungen des „Fahrenden-Volkes“ anzunehmen. Konkret handelt es sich um eine Gruppe aus Frankreich, die derzeit im Nordburgenland Halt macht. Dennoch würden, so die Kritik, allzu schnell alle über einen Kamm geschoren.

(Bild: Polizei Neusiedl am See)

„Etliche Firmen haben bereits Stornierungen von Kunden erhalten“, berichtet Horvath, der auch Mitglied im Volksgruppenbeirat der Roma ist. „Unsere Leute arbeiten seriös. Sie werden so für etwas verantwortlich gemacht, das mit ihnen nichts zu tun hat.“ Es sei zudem problematisch, dass die angesprochene Gruppe laut Horvath meist freikirchlich geprägt sei und nicht mit den Roma und Sinti im Burgenland in Verbindung stehe.

Auch Bort betont, dass das Geschäft für fahrende Handwerker ohnehin zunehmend schwieriger werde und eine solche pauschale Warnung massive Auswirkungen habe: „Das ist eine Katastrophe für seriöse Betriebe. Nicht nur unsere Volksgruppe, sondern auch unsere Handwerker werden dadurch geschädigt.“ Er appelliert an die Bevölkerung, bei Unsicherheiten den direkten Kontakt zu suchen: „Egal ob beim Verein Roma Service oder beim Volksgruppenbeirat." Man stehe für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
05.05.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
11° / 27°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 25°
Symbol wolkig
Mattersburg
9° / 27°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
12° / 26°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
12° / 26°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
217.544 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
151.536 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
121.701 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2031 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1059 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
747 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
„Krone“ deckt auf
HiPP-Akt: Die letzten Geheimnisse des Giftmischers
Firma FLAGA warnt:
Leicht überfüllte Gasflaschen derzeit im Umlauf
Notstand ausgerufen
Ungarn: Skandal um Asbest-Schotter aus Österreich
Bestreitet Vorwürfe
HiPP-Skandal: Verdächtiger (39) in U-Haft
100 Tage unter Ries
FPÖ bleibt auch ohne Hofer voll auf blauem Kurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf