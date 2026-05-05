„Unsere Leute sind vertrauenswürdig und seriös!“

„Etliche Firmen haben bereits Stornierungen von Kunden erhalten“, berichtet Horvath, der auch Mitglied im Volksgruppenbeirat der Roma ist. „Unsere Leute arbeiten seriös. Sie werden so für etwas verantwortlich gemacht, das mit ihnen nichts zu tun hat.“ Es sei zudem problematisch, dass die angesprochene Gruppe laut Horvath meist freikirchlich geprägt sei und nicht mit den Roma und Sinti im Burgenland in Verbindung stehe.