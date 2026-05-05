Skandal im Ski-Zirkus: Ex-Verbandschef verhaftet!

Nächster Akt im Ski-Skandal: Der ehemalige Rennläufer und Ex-Verbandschef Vedran Pavlek ist laut kroatischen Medienberichten in Kasachstan verhaftet worden!
Ein Skandal um veruntreute Gelder beim kroatischen Verband schlug zuletzt im Ski-Zirkus hohe Wellen. Vedran Pavlek soll den Verband (HSS) in den vergangenen Jahren um mindestens 30 Millionen Euro betrogen haben.
Kroatien fordert Auslieferung
Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der 53-Jährige nun in Kasachstan verhaftet. Aktuell kümmere sich Kroatiens Justizministerium um Pavleks Auslieferung.
Der Mitte März als Skiverbandschef zurückgetretene Pavlek soll Scheingeschäfte mit ausländischen Firmen u.a. in Österreich, Liechtenstein, der Schweiz, Monaco, Ungarn und der Slowakei unterhalten haben. Federführend dabei soll auch ein mittlerweile verstorbener österreichischer Unternehmer gewesen sein.
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