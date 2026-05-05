„Wir haben uns in Zell ein Leben aufgebaut“

Was sich kaum ein Fan und Verantwortlicher der Zeller Eisbären vorstellen konnte, ist nun Realität. Verteidiger Fredrik Widen wird künftig nicht mehr Teil der Blau-Gelben sein. Der 33-Jährige beendet nach 326 Pflichtspieleinsätzen (63 Tore und 204 Vorlagen), in denen er für die Pinzgauer zum punktbesten ausländischen Verteidiger aller Zeiten mutierte, seine Karriere. „Irgendwann ist es Zeit für eine Veränderung im Leben und das ist jetzt passiert“, sagte Widen, der mit Stolz auf seine Zeit bei den Eisbären zurückblickt.