Zwölf wollen Top-Job im größten Kurort des Landes

Im Reduce Bad Tatzmannsdorf, dem größten Kurbetrieb des Landes, ist man derzeit auf der Suche nach einem neuen Chef. Und selten zuvor war diese Funktion so umworben. Wie die „Krone“ aus der Landesholding erfuhr, sind gleich zwölf Bewerbungen auf die Ausschreibung eingelangt, davon neun Männer und drei Frauen. Zwei von ihnen stellen sich Ende November einem Hearing.