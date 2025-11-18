Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reduce-Resort

Zwölf wollen Top-Job im größten Kurort des Landes

Burgenland
18.11.2025 09:00
Das Reduce Bad Tatzmannsdorf vereint Hotels, Kurhotels, ein Kurmittelhaus, Heilquellen, ...
Das Reduce Bad Tatzmannsdorf vereint Hotels, Kurhotels, ein Kurmittelhaus, Heilquellen, Mooraufbereitung sowie das örtliche Freilichtmuseum unter einem Unternehmensdach.(Bild: Reduce Bad Tatzmannsdorf)

Insgesamt zwölf Bewerbungen sind für den Chefposten des größten Gesundheitsresorts des Landes eingelangt, darunter auch jene von Geschäftsführer Andreas Leitner. Zwei Kandidaten wurden zum Hearing geladen. Im Umfeld des Reduce machte zuletzt auch ein prominenter Name die Runde.

0 Kommentare

Im Reduce Bad Tatzmannsdorf, dem größten Kurbetrieb des Landes, ist man derzeit auf der Suche nach einem neuen Chef. Und selten zuvor war diese Funktion so umworben. Wie die „Krone“ aus der Landesholding erfuhr, sind gleich zwölf Bewerbungen auf die Ausschreibung eingelangt, davon neun Männer und drei Frauen. Zwei von ihnen stellen sich Ende November einem Hearing.

Leitner ist seit 2020 Geschäftsführer
Dass der Posten begehrt ist, zeigt die Zahl der eingegangenen Unterlagen. Die Landesholding nennt – wie in solchen Verfahren üblich – keine Namen. Fest steht jedoch: Der amtierende Geschäftsführer Andreas Leitner hat sich erneut beworben.

Andreas Leitner, seit 2020 Geschäftsführer des Reduce will den erfolgreichen Weg fortsetzen.
Andreas Leitner, seit 2020 Geschäftsführer des Reduce will den erfolgreichen Weg fortsetzen.(Bild: REDUCE Gesundheitsresort)

Leitner, seit 2020 im Amt und zuvor Manager der Oberwart Gunners sowie Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sagt zur „Krone“: „Ich habe mich wieder beworben, weil ich den erfolgreichen Weg fortsetzen will.“

Sechs Hotels, 400 Beschäftigte, 31 Millionen Euro Umsatz
Wie umfangreich der Aufgabenbereich ist, lässt sich an der Struktur des Hauses ablesen: Die Kurbad Tatzmannsdorf GmbH betreibt das Reduce Hotel Thermal****S (124 Betten, eigene Thermen- und Saunawelt), das Reduce Hotel Vital****S (105 Betten), vier Kurhotels mit insgesamt 439 Betten, ein Kurmittelhaus, einen weitläufigen Kurpark, historische Immobilien sowie das südburgenländische Freilichtmuseum mit angeschlossenem Arkadenheurigen. Die Fakten: 400 Beschäftigte, 200.000 Nächtigungen, fast 31 Millionen Euro Umsatz.

Ex-Geschäftsführer der Landesholding sorgte für Gesprächsstoff
Kurz war sogar Top-Manager Hans Peter Rucker als Anwärter auf den Chefposten im Gespräch. Der frühere Geschäftsführer der Landesholding war immer wieder mit Laptop im Reduce gesehen worden. Der wahre Grund: Rucker ist auf Kur. Er sei keiner der Bewerber, heißt es ganz offiziell.

Umfangreiches Aufgabengebiet für Geschäftsführer
Den Reduce-Chef erwartet viel Arbeit. Die Ausschreibung umfasst eine breite Palette an Aufgaben, die vom operativen Management bis zur strategischen Steuerung reichen. Das Verantwortungsspektrum ist in mehreren Unternehmensbereichen verankert – von den Kurhotels über das Kurmittelhaus bis zum Gesundheits- und Therapiesektor. Für das Verfahren wurde eine externe Personalberatung beigezogen, nach dem Hearing wird das Ergebnis bekanntgegeben, so die Landesholding. 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 6°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 7°
Symbol heiter
Mattersburg
3° / 6°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 6°
Symbol heiter
Oberpullendorf
3° / 6°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
198.318 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
196.225 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
195.339 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Post-Zustellbasis
„Schließung wäre Schlag ins Gesicht für Region“
Mehrere Tiere tot
Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt
Projekt der Volkshilfe
„Burgenland schenkt“ auch heuer wieder Hoffnung
Entgangene Gewinne
Zahlendreher im ORF: Lotterien sorgen für Chaos
Warum kommt sie nicht?
Eine Beschuldigte hält die Justiz zum Narren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf