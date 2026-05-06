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Aufschrei wird gehört

Justizwache-Gewerkschaft dringt zu LH Mattle vor

Tirol
06.05.2026 05:00
LH Anton Mattle (ÖVP) tauschte sich mit Thomas Erhard, Vorsitzender der Justiz- ...
LH Anton Mattle (ÖVP) tauschte sich mit Thomas Erhard, Vorsitzender der Justiz- wachegewerkschaft Tirol, am Dienstag aus.(Bild: Christof Birbaumer, Land Tirol/Fitsch)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

„Wir steuern auf einen Kollaps zu!“ Die Justizwachegewerkschaft Tirol schreit – wie ausführlich berichtet – derzeit ordentlich auf. Am Dienstag bat LH Anton Mattle (ÖVP) den Vorsitzenden Thomas Erhard zum Gespräch. Die Themenpalette war breit gefächert. Die „Krone“ weiß, wie es weitergeht.

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Es brennt der Hut – und zwar lichterloh. Das nicht erst seit gestern, sondern bereits seit etlichen Monaten. „Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie der gesetzliche Auftrag des Straf- und Maßnahmenvollzuges in der Justizanstalt Innsbruck sind akut nicht mehr gewährleistet.“ Das schrieb Thomas Erhard, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft Tirol, Ende März in einem offenen Brief an politische Vertreter im ganzen Land.

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