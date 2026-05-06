Justizwache-Gewerkschaft dringt zu LH Mattle vor

Es brennt der Hut – und zwar lichterloh. Das nicht erst seit gestern, sondern bereits seit etlichen Monaten. „Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie der gesetzliche Auftrag des Straf- und Maßnahmenvollzuges in der Justizanstalt Innsbruck sind akut nicht mehr gewährleistet.“ Das schrieb Thomas Erhard, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft Tirol, Ende März in einem offenen Brief an politische Vertreter im ganzen Land.