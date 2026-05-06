Justizwache-Gewerkschaft dringt zu LH Mattle vor

„Wir steuern auf einen Kollaps zu!“ Die Justizwachegewerkschaft Tirol schreit – wie ausführlich berichtet – derzeit ordentlich auf. Am Dienstag bat LH Anton Mattle (ÖVP) den Vorsitzenden Thomas Erhard zum Gespräch. Die Themenpalette war breit gefächert. Die „Krone“ weiß, wie es weitergeht.
Es brennt der Hut – und zwar lichterloh. Das nicht erst seit gestern, sondern bereits seit etlichen Monaten. „Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie der gesetzliche Auftrag des Straf- und Maßnahmenvollzuges in der Justizanstalt Innsbruck sind akut nicht mehr gewährleistet.“ Das schrieb Thomas Erhard, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft Tirol, Ende März in einem offenen Brief an politische Vertreter im ganzen Land.
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