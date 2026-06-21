„Amerikanischer Traum“ – filmreife Wege bis zur WM

Filmreife Storys von Weltstars, die es von ganz unten ganz nach oben schafften, gibt es im Sport en masse. Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko gibt es etliche Spieler, die als Kinder von solchen Großereignissen nur träumen konnten. Und auch Mannschaften wie Curacao oder Kap Verde sorgen für solche Geschichten.
In der Erfolgsserie Ted Lasso spielt Cristo Fernandez einen Fußballprofi, nun ist er tatsächlich einer: Der 35-Jährige hatte erst zuletzt einen Vertrag beim US-Zweitligisten El Paso Locomotive unterschrieben. „Egal wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifußball hat mein Herz nie wirklich verlassen“, sagte der Mexikaner, der als Jugendlicher in seiner Heimat aktiv, durch eine Verletzung aber gestoppt worden war.
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