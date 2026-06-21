„Amerikanischer Traum“ – filmreife Wege bis zur WM

In der Erfolgsserie Ted Lasso spielt Cristo Fernandez einen Fußballprofi, nun ist er tatsächlich einer: Der 35-Jährige hatte erst zuletzt einen Vertrag beim US-Zweitligisten El Paso Locomotive unterschrieben. „Egal wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifußball hat mein Herz nie wirklich verlassen“, sagte der Mexikaner, der als Jugendlicher in seiner Heimat aktiv, durch eine Verletzung aber gestoppt worden war.