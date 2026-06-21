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Havel fehlt beim Start

Ruhig Blut: Kein Neuzugang auf Teufel komm raus!

Fußball National
21.06.2026 19:30
Torjäger Elias Havel fehlt Montag beim Trainingsstart der Hartberger.
Torjäger Elias Havel fehlt Montag beim Trainingsstart der Hartberger.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die Oststeirer starten am Montagnachmittag unter Neo-Trainer Markus Schopp in die Vorbereitung. In der Sommerpause hat sich beim TSV viel getan, mit Kapitän Jürgen Heil verlor der Klub auch sein Urgestein. Obmann Erich Korherr über Transfers und warum sich das Griss um TSV-Profis noch in Grenzen hält. 

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Als letzter steirischer Bundesligaklub startet Hartberg Montag mit der Vorbereitung. Beim Überraschungsteam der abgelaufenen Saison (Platz sechs), hat sich in der Sommerpause einiges getan. Mit Markus Schopp wurde ein neuer Trainer präsentiert, mit Sargon Duran und Manuel Prietl hat der TSV auch zwei neue Co-Trainer. Ebenfalls neu; Christoph Glashüttner fungiert als Athletiktrainer.

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