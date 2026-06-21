Ruhig Blut: Kein Neuzugang auf Teufel komm raus!

Die Oststeirer starten am Montagnachmittag unter Neo-Trainer Markus Schopp in die Vorbereitung. In der Sommerpause hat sich beim TSV viel getan, mit Kapitän Jürgen Heil verlor der Klub auch sein Urgestein. Obmann Erich Korherr über Transfers und warum sich das Griss um TSV-Profis noch in Grenzen hält.