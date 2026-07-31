Letzte Chance: Nominieren Sie Ihren Herzensmensch

„Für mich ist ein Herzensmensch jemand, der über den Tellerrand blickt und in seinem Bereich, nach seinen Möglichkeiten weiß und spürt, dass er helfen kann“, so Wirnsberger, die sich noch voller Freude an die letztjährige Gala erinnert: „Es war sehr interessant zu sehen, wie breitgefächert die Hilfsbereitschaft in Kärnten ist und wie viele Menschen es gibt, die stillschweigend helfen. Ich glaube, vielen ging es gleich wie mir, dass die plötzliche Aufmerksamkeit etwas unangenehm war, aber schlussendlich freut‘ man sich sehr über die Anerkennung – auch wenn man es nicht deswegen macht.“