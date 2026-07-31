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Letzte Chance: Nominieren Sie Ihren Herzensmensch

Kärnten
31.07.2026 20:00
Daliborka Wirnsberger (zweite von rechts) inmitten ihrer Familie vergangenes Jahr bei der ...
Daliborka Wirnsberger (zweite von rechts) inmitten ihrer Familie vergangenes Jahr bei der Herzensmensch-Gala in Pörtschach.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Bereits zum fünften Mal sucht die „Krone“ Kärntens Herzensmenschen. Die Nominierungsphase neigt sich dem Ende – Machen Sie noch schnell mit und nominieren Sie!

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Haben Sie ihren persönlichen Herzensmenschen, einen sozial engagierten Verein oder einen jungen Menschen, der sich selbstlos für die Gesellschaft einsetzt, bereits nominiert? Nein? Dann nutzen Sie heute noch die Chance dazu. Bereits seit fünf Jahren rücken wir Menschen, die sich ohne große Aufmerksamkeit sozial engagieren, in den Mittelpunkt. 

Im vergangenen Jahr wurde Daliborka Wirnsberger zum Herzensmensch gewählt. Die engagierte Powerfrau setzt nicht nur beruflich als Familienintensivbetreuerin wichtige soziale Akzente. Auch privat engagiert sich die Friesacherin mit großem Einsatz für Familien: Sie übernimmt die Kosten von Tanzkursen für Kinder und Jugendliche und spendet Kleidung sowie Lebensmittel an bedürftige Familien. 

„Für mich ist ein Herzensmensch jemand, der über den Tellerrand blickt und in seinem Bereich, nach seinen Möglichkeiten weiß und spürt, dass er helfen kann“, so Wirnsberger, die sich noch voller Freude an die letztjährige Gala erinnert: „Es war sehr interessant zu sehen, wie breitgefächert die Hilfsbereitschaft in Kärnten ist und wie viele Menschen es gibt, die stillschweigend helfen. Ich glaube, vielen ging es gleich wie mir, dass die plötzliche Aufmerksamkeit etwas unangenehm war, aber schlussendlich freut‘ man sich sehr über die Anerkennung – auch wenn man es nicht deswegen macht.“

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Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25. Nominieren Sie fleißig damit unsere Jury, bestehend aus Tierschutzexpertin Helga Happ, Ski-Legende Franz Klammer, Kabarettistin Ina Jovanivic, Stadttheater-Intendant Aron Stiehl, Landesfinanzreferent des Roten Kreuzes Kärnten Roland Peters sowie Influencerin Larissa Bugelnig, die Qual der Wahl haben. 

Der Ablauf

Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab: 

  • In der Nominierungsphase können Sie bis 1. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien (Einzelperson, Vereine, U25) nominieren. 
  • Eine Jury wählt die Preisträger in den Kategorien Einzelperson und U25 aus. Sie trifft auch die Vorauswahl bei den Vereinen.
  • Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start ab 16. August).
  • Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) und 2000 (3. Platz). Für die jungen Herzensmenschen (U25) haben wir besondere Preise. 
  • Gemeinsam lassen wir unsere Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben. 

Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis heute, 1. August, um 23.59 Uhr an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.

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