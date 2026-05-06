Billigere „Recycling-Sessel“ für Landespolitiker

Im neuen Landtagssaal an der Traisen müssen die niederösterreichischen Abgeordneten auf den alten Sitzen Platz nehmen – allerdings werden diese etwas „aufgemöbelt“. Dadurch wird das Millionenprojekt ein bisserl günstiger.
Bei den stundenlangen Debatten im Landtag stellen die Abgeordneten oft ihr Sitzfleisch unter Beweis. Umso erstaunlicher ist es also, dass die Bestuhlung des Landtagssaales im Laufe der Jahrzehnte offenbar kaum Schaden genommen hat. Doch das hilft jetzt beim Sparen.
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