Tarnen, täuschen und tricksen mit Steuermilliarden

Auch 2023 und 2024 fanden die fleißigen Prüfer keine exakten Daten. Nur Schätzungen. Wörtlich heißt es dazu:

„Die MA10 teilte weiters zu den angegebenen durchschnittlichen Kosten für die Gruppen des Jahres 2024 mit, dass diese nicht aus der Kostenrechnung ausgewertet wurden, da die dafür erforderliche umfangreiche Erhebung, Plausibilisierung und Eingabe der Daten aufgrund der eingeschränkten personellen Kapazitäten nicht erfolgen kann.“

Die Berechnung für 2024 erfolgte daher durch einen Aufschlag von 9,5 Prozent auf die jeweiligen Kosten des Jahres 2023, wie es im Bericht heißt.