Haustiere geben Senioren mehr Lebensfreude

Diese Initiative ist österreichweit einzigartig und ist auch auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. „Man kann starken Partnern wie Purina nicht genug danken, dass sie auch auf die nicht vergessen, die gerade zu kämpfen haben. Auch die ‘Krone‘ schaut nicht weg, wenn es um tragische Schicksale geht und versucht immer – auch dank der großzügigen Spenden unserer Leser – eine gute Hilfestellung zu bieten“, ergänzt Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner.