Haustiere geben Senioren mehr Lebensfreude

Wenn das Leben leiser wird und der Alltag an Struktur verliert, kann ein Tier plötzlich zum wichtigsten Anker werden. Für viele Senioren ist ein Hund oder eine Katze weit mehr als nur Gesellschaft – sie schenken Nähe, Sinn und neue Lebensfreude. Doch was passiert, wenn genau diese wertvolle Verbindung plötzlich in Gefahr gerät?
Mehrmals im Monat erreichen die „Krone“ Tierecke verzweifelte Anrufe, die zeigen, wie schnell und erbarmungslos das Schicksal zuschlagen kann. Es sind Anrufe von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihr geliebtes Haustier versorgen sollen – und diese Angst, diese Sorge am anderen Ende des Telefonhörers geht unter die Haut.
Oft geht es um ältere Mitmenschen, denen ihr Vierbeiner oft der letzte treue Gefährte im Leben ist. Ein dankbarer Mitbewohner, der dem Alltag Struktur gibt, Streicheleinheiten genießt und selbst auch Zuneigung spendet. Der einfach an der Seite bleibt, egal wie schwer die Zeiten gerade sind.
Wer hilft im Notfall?
Doch ein plötzlicher Krankenhausaufenthalt oder körperliche Einschränkungen können diese stabile Partnerschaft ins Wanken bringen. Was soll also nun passieren, wenn sich niemand findet, der die Katze während einer längeren Abwesenheit füttert? Oder mit dem Hund eine größere Runde geht, während man sich selbst auf den Rollator stützen muss?
Fragen, die auch den Futtermittelhersteller Purina beschäftigen. Mittels Umfrage eines Marktforschungsinstituts wurde die konkrete Lebensrealität von Senioren hinterfragt und wertvolle Ansätze für die Unterstützung im Alltag gesucht.
Quelle: Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS Research & Consulting
Die Befragung unter Österreichern ab 60 zeigt schwarz auf weiß, was viele schon längst wissen: Ein Haustier bringt Freude und Abwechslung in den Alltag. Vor allem für Senioren leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität und schaffen Nähe in einsamen Stunden.
Glücklicher im Alltag
„Wir sind überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam glücklicher sind. Die Ergebnisse der Online-Umfrage machen deutlich, welchen positiven Einfluss Haustiere auf das Wohlbefinden im Alter haben und liefern wichtige Impulse für gesellschaftlich relevante Themen wie Einsamkeit und soziale Teilhabe“, sagt Nina Niehues, Business Executive Officer bei Purina Österreich.
Ein wichtiger Partner bei diesem Thema ist die Kompetenzstelle „A G‘spia fürs Tier“ der Volkshilfe Wien, die auch von der „Krone“-Tierecke in vielen Belangen unterstützt wird. Viele freiwillige Helfer gehen Gassi mit dem Hund, füttern die Katze oder bieten je nach Bedarf auch längere Pflegeplätze an, wenn der Besitzer länger ins Krankenhaus oder auf Reha muss.
„Unsere Erfahrung zeigt, dass Tiere oft ein zentraler Halt im Alltag sind. Sie geben Struktur, fördern Aktivität und schaffen Nähe. Mit ‘A G’spia fürs Tier‘ setzen wir genau hier an und unterstützen Menschen dabei, diese wichtige Beziehung aufrechtzuerhalten“, erklärt Sabine Rauscher, Projektleiterin von „A G’spia fürs Tier“.
Diese Initiative ist österreichweit einzigartig und ist auch auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. „Man kann starken Partnern wie Purina nicht genug danken, dass sie auch auf die nicht vergessen, die gerade zu kämpfen haben. Auch die ‘Krone‘ schaut nicht weg, wenn es um tragische Schicksale geht und versucht immer – auch dank der großzügigen Spenden unserer Leser – eine gute Hilfestellung zu bieten“, ergänzt Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner.
Spendenkonto
„Verein Freunde der Tierecke“
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