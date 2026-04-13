Förderungen: Millionen, Mängel und Schweigen

Trotz vernichtender Prüfberichte und schwerer Vorwürfe fließen weiter 188.905 Euro pro Monat an den dubiosen Kindergartenverein Abendstern. Der schweigt, und Antworten der Stadt sind unbefriedigend. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen packten nun aber aus. Die beiden Frauen beschreiben einen Arbeitsalltag unter permanentem Druck. Besonders gravierend: Betreuerinnen wurden genötigt, Lieferscheine für Fleischmengen zu unterschreiben, die in den Gruppen nie ankamen. Kilo um Kilo auf dem Papier – das Fleisch landete, so ihr Verdacht, bei privaten Feiern. Wer sich weigerte, riskierte die Kündigung. Warum dies alles bis heute keine wirklichen Konsequenzen hat und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien