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Förderungen: Millionen, Mängel und Schweigen

Guten Morgen Wien
13.04.2026 03:30
Immer wieder werden privaten Kindergärten Förderungen entzogen. Nach dem jüngsten ...
Immer wieder werden privaten Kindergärten Förderungen entzogen. Nach dem jüngsten Rechnungshofbericht verloren acht Betreiber mit insgesamt 13 Standorten die städtische Finanzierung. Einer der prominentesten Fälle war „Minibambini“.(Bild: Lukas Zimmer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz vernichtender Prüfberichte und schwerer Vorwürfe fließen weiter 188.905 Euro pro Monat an den dubiosen Kindergartenverein Abendstern. Der schweigt, und Antworten der Stadt sind unbefriedigend. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen packten nun aber aus. Die beiden Frauen beschreiben einen Arbeitsalltag unter permanentem Druck. Besonders gravierend: Betreuerinnen wurden genötigt, Lieferscheine für Fleischmengen zu unterschreiben, die in den Gruppen nie ankamen. Kilo um Kilo auf dem Papier – das Fleisch landete, so ihr Verdacht, bei privaten Feiern. Wer sich weigerte, riskierte die Kündigung. Warum dies alles bis heute keine wirklichen Konsequenzen hat und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien

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