„Nur der Titel würde mir darüber hinweghelfen“

Noch heute haben viele Atletico-Fans diese Szene vor Augen. 28. Mai 2016 in Mailand, 47. Minute im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Antoine Griezmann hat die Chance, per Elfmeter auf 1:1 zu stellen. Er verlädt Navas, doch der Ball kracht an die Latte. Atletico schafft später zwar den Ausgleich, unterliegt jedoch im Elferschießen. Einmal mehr war man auf dem letzten Meter gescheitert, obgleich man mit Siegen über Barcelona und Bayern den stärksten Eindruck hinterlassen hatte.