Klimaticket-Posse in NÖ wird jetzt endlich beendet

Schritt für Schritt zum Ziel

Derzeit können Antragsformulare für das regionale Klimaticket an allen Bahnschaltern nur abgegeben werden. Künftig werden sie auch dort aufliegen. In einem nächsten Schritt soll das Ticket dann direkt vor Ort erhältlich sein. Für Landbauer steht jedenfalls fest: „Wer in Niederösterreich wohnt, muss hier auch sein Ticket unkompliziert bekommen können – online und am Schalter!“