Klimaticket-Posse in NÖ wird jetzt endlich beendet

Die „Krone“ hat aufgedeckt, dass man just das regionale Klimaticket gar nicht direkt in Niederösterreich kaufen kann. Diese Selbstverständlichkeit soll jetzt schrittweise doch angeboten werden.
Wenn es nicht so absurd wäre, könnte man darüber ja herzhaft lachen: Während man das österreichweit gültige Klimaticket problemlos an Bahnschaltern in Niederösterreich erwerben kann, muss man für ein NÖ-Klimaticket entweder einen Internetzugang haben – oder nach Wien fahren!
Kritik von Pendler-Organisation
Nachdem die „Krone“ diese vertriebstechnische Posse des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR) aufgedeckt hatte, zeigte sich die Pendlerinitiative Österreich bestürzt: „Wer den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ernsthaft fördern will, muss dafür sorgen, dass Tickets unkompliziert und flächendeckend erhältlich sind“, forderte Obmann-Stellvertreter Josef Hager.
Es kann nicht sein, dass Pendlerinnen und Pendler zusätzliche Hürden überwinden müssen, um ein eigentlich sinnvolles Angebot nutzen zu können.
Josef Hager, Pendlerinitiative Österreich
Landesrat schaltet sich ein
Prompt reagiert hat darauf Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) und stellt dem VOR die Rute ins Fenster: „Es kann nicht sein, dass man heutzutage für ein regionales Klimaticket nach Wien fahren muss. Das ist nicht unser Anspruch an ein modernes, bürgernahes Verkehrssystem.“ Gespräche mit dem Verkehrsverbund brachten erste Verbesserungen.
Schritt für Schritt zum Ziel
Derzeit können Antragsformulare für das regionale Klimaticket an allen Bahnschaltern nur abgegeben werden. Künftig werden sie auch dort aufliegen. In einem nächsten Schritt soll das Ticket dann direkt vor Ort erhältlich sein. Für Landbauer steht jedenfalls fest: „Wer in Niederösterreich wohnt, muss hier auch sein Ticket unkompliziert bekommen können – online und am Schalter!“
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