Lenker verzichten wegen Spritpreis öfter auf Auto

Öffis und Fahrrad als Alternative

Für immerhin 16 Prozent ist der Umstieg auf andere Verkehrsmittel wie etwa Öffis oder Fahrrad inzwischen eine ernst zu nehmende Alternative, um unabhängiger vom eigenen Auto zu werden und Kosten zu sparen. Fünf Prozent der Befragten bleiben häufiger im Homeoffice und reduzieren dadurch ihre Fahrten zur Arbeit. Lediglich vier Prozent setzen vermehrt auf Fahrgemeinschaften, um Kosten zu teilen.