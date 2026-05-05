KI-Beschwerdebrief brachte Tiroler vor Gericht

Panik vor dem Gefängnis

Der Hintergrund des Falls liegt mehr als zwei Jahre zurück: Damals war der Tiroler in stark beeinträchtigtem Zustand in seinem Auto entdeckt worden. Die Konsequenzen waren eine Anzeige sowie eine Geldstrafe von rund 2000 Euro. Da der arbeitslose Mann die Summe nicht bezahlen konnte, wurde schließlich eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt. In seiner Verzweiflung suchte er offenbar Rat bei der KI.