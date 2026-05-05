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Persönliche Gründe: Plant Raphinha Barca-Abschied?

La Liga
05.05.2026 06:25
Verlässt Raphinha die Katalanen?
Verlässt Raphinha die Katalanen?(Bild: EPA/VILLAR LOPEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Laut eines Berichts der spanischen „Sport“ soll sich Raphinha aktuell intensiv mit seiner Zukunft beschäftigen. Und offenbar auch einen Abschied aus Barcelona in Betracht ziehen ...

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Dem Bericht zufolge plagen den Brasilianer derzeit persönliche Zweifel, er  befinde sich „in einer Phase der Selbstreflexion“. Das soll er auch bereits dem Klub mitgeteilt haben, der sich damit wohl um den Verbleib des Stürmers Sorgen machen muss.

Pure Torgefahr
Klar ist: Der FC Barcelona selbst würde Raphinha gerne halten. Zwar kommt der 29-Jährige heuer nicht ganz an die Leistungen aus dem Vorjahr heran, mit 19 Toren und acht Assists aus 31 Pflichtspielen zählt er dennoch nach wie vor zu den wichtigsten Offensivakteuren Hansi Flicks. 

Raphinha zählt zu den wichtigsten Leistungsträgern unter Hansi Flick (r.).
Raphinha zählt zu den wichtigsten Leistungsträgern unter Hansi Flick (r.).(Bild: AP/Antonio Calanni)

Sollte Raphinha nach der Saison tatsächlich seine Koffer packen, könnte er seine Zelte als Nächstes in Saudi-Arabien aufschlagen. In der dortigen Pro-League soll es gleich mehrere Vereine geben, die den 29-Jährigen gerne an Bord holen würden und auch bereit sein sollen, die voraussichtlich saftige Ablösesumme (Vertrag bis 2028 bei einem Marktwert von 80 Millionen Euro) zu zahlen.

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