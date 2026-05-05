Persönliche Gründe: Plant Raphinha Barca-Abschied?

Sollte Raphinha nach der Saison tatsächlich seine Koffer packen, könnte er seine Zelte als Nächstes in Saudi-Arabien aufschlagen. In der dortigen Pro-League soll es gleich mehrere Vereine geben, die den 29-Jährigen gerne an Bord holen würden und auch bereit sein sollen, die voraussichtlich saftige Ablösesumme (Vertrag bis 2028 bei einem Marktwert von 80 Millionen Euro) zu zahlen.