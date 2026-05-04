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Schaumwein-Genuss

Schlumberger ist neuer Partner der Seefestspiele

Burgenland
04.05.2026 19:00
Schlumberger-Chef Florian Czink mit Claudia Priber, Alfons Haider, Dietmar Posteiner und einer ...
Schlumberger-Chef Florian Czink mit Claudia Priber, Alfons Haider, Dietmar Posteiner und einer Magnum-Flasche seines Schaumweins.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Rund 15 Jahre lang verpflegte die Wiener Schaumweinmanufaktur „Kattus“ durstige Gäste bei den Seefestspielen in Mörbisch. Künftig wird die renommierte Sektkellerei „Schlumberger“ für prickelnden Genuss sorgen. Das Unternehmen hat sich erst im Vorjahr im burgenländischen Müllendorf niedergelassen.

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Mit einer bald 185-jährigen Geschichte ist Schlumberger die älteste und größte Wein- und Sektkellerei Österreichs. Seit Oktober 2025 sind Produktion, Abfüllung und Versand im „House of Sparkling“ im Müllendorf unter einem Dach gebündelt. In der Hightech-Anlage, die zu den modernsten Schaumweinfabriken Europas zählt, werden pro Stunde bis zu 10.000 Flaschen der Qualitätsmarken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck erzeugt – pro Jahr drei Millionen Liter. Vier Millionen Flaschen Rohsekt werden am Standort auch gelagert. 

„Wir verbinden Menschen“
Weil Genuss und hochkarätige Unterhaltung Hand in Hand gehen, arbeitet Schlumberger schon seit Jahren mit den Bregenzer und den Salzburger Festspielen zusammen. Nun wurde auch mit den Seefestspielen Mörbisch eine Kulturpartnerschaft geschlossen, die gestern offiziell verkündet wurde. Sie soll ab der heurigen Saison für prickelnde Momente sorgen. Neben dem Klassiker „Schlumberger Sparkling Brut“ dürfen sich die Besucher auf „White Ice Secco“ und „Rose Ice Secco“ freuen. Im Restaurant wird der „Pinot Noir Reserve“ zum Speisebegleiter.

Produktionsleiter Patrick Meszarits mit Kellermeisterin Aurore Jeudy und den besagten Sorten.
Produktionsleiter Patrick Meszarits mit Kellermeisterin Aurore Jeudy und den besagten Sorten.(Bild: Reinhard Judt)

Langes Werben machte sich bezahlt
„Wir haben uns viele Jahre um die Festspiele in Mörbisch bemüht. Aber immer wurde die Regionalität in den Vordergrund gestellt. Nun, da wir unsere Produktion ins Burgenland verlegt haben, haben wir es tatsächlich geschafft“, erklärte Geschäftsführer Florian Czink im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation.

Kulturbetriebe-Chefin Claudia Priber freut sich über die Win-Win-Situation: „Wir werden Umsatz bringen! 200.000 Gäste besuchen jährlich unsere Veranstaltungen in Mörbisch. Wenn jeder nur 100 Milliliter Sekt trinkt – bei einem Gläschen bleibt’s meist nicht – , haben wir schon nach einem Jahr 20.000 Liter Schaumwein konsumiert!“ Auch Generalintendant Alfons Haider gefällt der Coup: „Ab 16. Juli holen wir mit ’Ein Käfig voller Narren’ die Côte d’Azur nach Mörbisch. Da passt Schaumwein perfekt dazu!“

Ein Blick in die Produktionshallen: 25 der insgesamt 150 Schlumberger-Mitarbeiter sind am ...
Ein Blick in die Produktionshallen: 25 der insgesamt 150 Schlumberger-Mitarbeiter sind am Standort in Müllendorf beschäftigt.(Bild: Reinhard Judt)
Der Eintritt ist aus Hygienegründen nur mit Schutzkleidung erlaubt.
Der Eintritt ist aus Hygienegründen nur mit Schutzkleidung erlaubt.(Bild: Reinhard Judt)
Kontrolliert wird nicht nur händisch, sondern auch mit Maschinen. Sobald die Füllmenge einer ...
Kontrolliert wird nicht nur händisch, sondern auch mit Maschinen. Sobald die Füllmenge einer Flasche vom Sollgewicht abweicht, wird sie aussortiert.(Bild: Reinhard Judt)

Schlussstrich ohne Kalamitäten
15 Jahre lang war die Wiener Schaumweinmanufaktur „Kattus“ offizieller Partner der Seefestspiele. Im Vorjahr habe man sich „im besten Einvernehmen“ getrennt, betont Festspieldirektor Dietmar Posteiner: „Wir hatten von unserem Eigentümer, dem Land, schon länger den Auftrag, dass wir uns intensiv um Regionalität bemühen.“

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