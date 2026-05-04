Schlumberger ist neuer Partner der Seefestspiele

„Wir verbinden Menschen“

Weil Genuss und hochkarätige Unterhaltung Hand in Hand gehen, arbeitet Schlumberger schon seit Jahren mit den Bregenzer und den Salzburger Festspielen zusammen. Nun wurde auch mit den Seefestspielen Mörbisch eine Kulturpartnerschaft geschlossen, die gestern offiziell verkündet wurde. Sie soll ab der heurigen Saison für prickelnde Momente sorgen. Neben dem Klassiker „Schlumberger Sparkling Brut“ dürfen sich die Besucher auf „White Ice Secco“ und „Rose Ice Secco“ freuen. Im Restaurant wird der „Pinot Noir Reserve“ zum Speisebegleiter.