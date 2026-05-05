Mit knapp 80 Jahren die erste Vorstrafe kassiert

„Ich musste auf die Seite springen“

Er habe den Aufmüpfigen aufgefordert, seine Papiere vorzuzeigen, worauf dieser immer unflätiger geworden sei und ihm sogar Ohrfeigen angedroht habe. „Als ich daraufhin das Autokennzeichen fotografieren wollte, gab er Gas und fuhr auf mich zu, sodass ich auf die Seite springen musste“, erinnert sich das Opfer. Ganz anders hingegen lautet die Version des Beschuldigten, der angibt, nie auf den Mann zugefahren zu sein. Er habe im Leerlauf lediglich den Motor etwas aufheulen lassen, „weil ich dachte, dass der mir jetzt die Nummerntafel wegnimmt“. Außerdem habe er ja nicht wissen können, dass es sich bei dem „Fotografen“ tatsächlich um einen Naturwächter und somit um einen Beamten handle. „Ich dachte vielmehr, dass das wieder so ein privater Esel ist, der sich als Naturschützer aufführt.“