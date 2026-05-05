Entscheidet dieser Fehlpass die Premier League?

In der ersten Halbzeit lief für Manchester City noch alles nach Plan, Jeremy Doku brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Nach der Pause dann jedoch der bittere Patzer: Nicht ahnend, dass er Evertons Thierno Barry im Rücken hat, will Guehi den Ball in der 68. Minute zu Citys Schlussmann Gianluigi Donnarumma passen, dort kommt das Leder jedoch nicht an. Barry schnappt sich das Spielgerät und versenkt es eiskalt im langen Eck.