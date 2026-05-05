Entscheidet dieser Fehlpass die Premier League?

Bei diesem Gegentor machte Manchester Citys Marc Guehi wahrlich keine gute Figur. Dem Innenverteidiger der „Skyblues“ unterlief im Premier-League-Spiel gegen Everton ein folgenschwerer Fehlpass, der dem Klub sogar die Meisterschaft kosten könnte ...
In der ersten Halbzeit lief für Manchester City noch alles nach Plan, Jeremy Doku brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Nach der Pause dann jedoch der bittere Patzer: Nicht ahnend, dass er Evertons Thierno Barry im Rücken hat, will Guehi den Ball in der 68. Minute zu Citys Schlussmann Gianluigi Donnarumma passen, dort kommt das Leder jedoch nicht an. Barry schnappt sich das Spielgerät und versenkt es eiskalt im langen Eck.
Punkte liegengelassen
Eine Szene, die eine Wende im Spiel einleiten sollte, was nämlich folgte, waren zwei weitere Tore für die „Toffees“, plötzlich stand ManCity mit dem Rücken zur Wand. Zwar retteten Erling Haaland (83.) und Doku (90+7.) der Truppe von Pep Guardiola noch spät ein 3:3, statt der erhofften drei Punkte gab es für die „Citizens“ allerdings nur einen.
Der FC Arsenal, dessen Vorsprung mit einem Spiel mehr nun fünf Punkte beträgt, hat damit wieder alles in der eigenen Hand. Gut möglich, dass Guehi dem Fehlpass noch ein Weilchen nachtrauern wird ...
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