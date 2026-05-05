„Einschüchterung“
Hakenkreuz-Schmierereien in NY lösen Entsetzen aus
In New York City haben Hakenkreuzschmierereien für große Bestürzung gesorgt. Mehrere Gebäude und öffentliche Flächen wurden mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert.
Auch Vertreter der jüdischen Gemeinde zeigten sich alarmiert. Sie sprachen von einer besorgniserregenden Entwicklung und forderten konsequente Maßnahmen gegen Antisemitismus. Die Schmierereien seien nicht nur Sachbeschädigung, sondern ein „gezieltes Einschüchterungssignal“.
Mamdani in einer Stellungnahme auf Twitter (siehe Beitrag unten): „Dies ist nicht nur Vandalismus – es ist ein absichtlicher Akt antisemitischen Hasses, der darauf abzielt, Angst zu schüren.Antisemitismus hat in Queens oder irgendwo in unserer Stadt keinen Platz.“
Vermehrt Patrouillen
Die Stadt reagierte umgehend: Reinigungsteams entfernten die Symbole, während die Sicherheitsbehörden ihre Präsenz in betroffenen Vierteln erhöhten. Gleichzeitig appellierten Verantwortliche an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen zu melden.
Die Ermittlungen laufen. Bislang gibt es keine offiziellen Angaben zu möglichen Tätern oder Motiven.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.