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„Einschüchterung“

Hakenkreuz-Schmierereien in NY lösen Entsetzen aus

Ausland
05.05.2026 07:09
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani zeigte sich über die Schmierereien entsetzt.
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani zeigte sich über die Schmierereien entsetzt.(Bild: AFP/KENA BETANCUR)
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Von krone.at

In New York City haben Hakenkreuzschmierereien für große Bestürzung gesorgt. Mehrere Gebäude und öffentliche Flächen wurden mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. 

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Auch Vertreter der jüdischen Gemeinde zeigten sich alarmiert. Sie sprachen von einer besorgniserregenden Entwicklung und forderten konsequente Maßnahmen gegen Antisemitismus. Die Schmierereien seien nicht nur Sachbeschädigung, sondern ein „gezieltes Einschüchterungssignal“.

Mamdani in einer Stellungnahme auf Twitter (siehe Beitrag unten): „Dies ist nicht nur Vandalismus – es ist ein absichtlicher Akt antisemitischen Hasses, der darauf abzielt, Angst zu schüren.Antisemitismus hat in Queens oder irgendwo in unserer Stadt keinen Platz.“ 

Vermehrt Patrouillen
Die Stadt reagierte umgehend: Reinigungsteams entfernten die Symbole, während die Sicherheitsbehörden ihre Präsenz in betroffenen Vierteln erhöhten. Gleichzeitig appellierten Verantwortliche an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Die Ermittlungen laufen. Bislang gibt es keine offiziellen Angaben zu möglichen Tätern oder Motiven.

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