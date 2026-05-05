Ein Derby, aber zwei verschiedene Welten

Im Fan.at Spiel der Runde setzte sich in der vorerst letzten Derby-Partie zwischen Telfs und Silz/Mötz das Heimteam in einem umkämpften Spiel knapp durch. Auch wenn es auf dem Platz eng zuging, gehen die Zukunftsaussichten der beiden Vereine doch deutlich auseinander.
Rund 600 Fans, Kaiserwetter und 30 Grad – die Bühne für das vorerst letzte Oberland-Derby hätte kaum besser sein können. Am Platz blieb es jedoch über weite Strecken zäh: Telfs gewann gegen Silz/Mötz mit 1:0. „Fußballerisch war es kein Leckerbissen, für uns war es sicher ein dreckiger Sieg“, sagte Telfs-Coach Marcel Schreter.
„Beide Teams haben auf Abwarten gespielt und auf Fehler gewartet“, erklärte Silz/Mötz-Trainer Christian Pöham und ergänzte: „Ein Unentschieden wäre sicher gerechter gewesen.“
Junge Garde
Schreter betonte die Ausrichtung seiner Mannschaft: „Wir haben mit unserer jungen Truppe wirklich ein Versprechen an die Zukunft, unser Durchschnittsalter war 21, das findest du so schnell nicht in der Liga.“
Für die nächste Saison erwartet der Ex-Profi keine großen Veränderungen im Kader: „Wir wollen die Truppe zusammenhalten, nur vielleicht den einen oder anderen erfahrenen Spieler holen, der Verantwortung übernimmt.“
Ungewisses Ende
Bei Silz/Mötz steht hingegen ein Umbruch bevor. „Wir ziehen mit Ende der Saison ja die Kampfmannschaft zurück“, bestätigte Pöham. „Die Jungs sind super und geben alles, aber es ist wie Arbeiten in der Kündigungsfrist.“ Wie es weitergeht, lässt er offen: „Vermutlich mit der zweiten Mannschaft, aber das weiß ich leider nicht. Sportlich werden wir aber alles geben“, gibt sich der 40-Jährige kämpferisch.
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