Ein Derby, aber zwei verschiedene Welten

Junge Garde

Schreter betonte die Ausrichtung seiner Mannschaft: „Wir haben mit unserer jungen Truppe wirklich ein Versprechen an die Zukunft, unser Durchschnittsalter war 21, das findest du so schnell nicht in der Liga.“

Für die nächste Saison erwartet der Ex-Profi keine großen Veränderungen im Kader: „Wir wollen die Truppe zusammenhalten, nur vielleicht den einen oder anderen erfahrenen Spieler holen, der Verantwortung übernimmt.“