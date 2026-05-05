Kidman & Beyoncé pfeifen auf harte Met-Gala-Regel!

Sie sind nicht gerade als Rebellinnen in Hollywood bekannt. Doch ihren Teenie-Töchtern zuliebe, brachen Schauspielerin Nicole Kidman und Sängerin Beyoncé eine fest-etablierte Regel bei der Met Gala in New York.
Die Oscar-Gewinnerin brachte nämlich Sunday Rose Urban mit auf den roten Teppich. Das Problem daran: Diese ist erst 17, das Mega-Event der A-Liste aus Film und Fashion aber nur für Gäste über 18 Jahren zugelassen. Sängerin Beyoncé wiederum ließ es sich nicht nehmen, ihre erst 14-jährige Tochter Ivy Blue Carter mitzubringen.
Regel- Verstöße waren nicht zu übersehen
Die Verstöße fanden alles andere als unter dem Radar der Öffentlichkeit statt. Denn Kidman und ihre Tochter zogen mit ihrem farbenfrohen Auftritt alle Blicke auf sich. Die australische Schauspielerin setzte auf Glamour pur: ein tiefrotes, funkelndes Paillettenkleid von Chanel aus der 2027er Cruise-Kollektion.
Der Hingucker schlechthin: ein feder verziertes Schößchen an der Taille mit einer eleganten, kleinen Schleppe. Sunday hingegen setzte voll auf Blüten-Vibes: Das Model trug ein rosa-fliederfarbenes, trägerloses Kleid mit bauschigem Oberteil. Dazu kombinierte sie eine passende Handtasche und auffällige Statement-Ohrringe.
Auch 14-jährige Blue Ivy unübersehbar „eingeschmuggelt“
Auch nicht gerade unauffällig erschien Beyoncé mit Ehemann Jay-Z und Töchterchen Blue Ivy bei der Gala.
Die 14-Jährige posierte mit einem weißen Ballonkleid mit Schleppe von Balenciaga wie ein Profi der Treppe des Metropolitan Museums, während Beyoncé in einem Kleid von Olivier Rousteing glitzerte, das wie ein Strass-Skelett auf ihren Körper geschneidert war.
Stolze Promi-Mamis hält nichts und niemand auf
Die stolzen Promi-Mamis mit ihren Töchtern aufzuhalten, traute sich von Seite der Organisatoren scheinbar niemand.
Denn eigentlich gilt knallhart: Zutritt nur ab 18! Diese Regel wurde im Mai 2018 öffentlich gemacht, als das damals 16-jährige Filmsternchen Maddie Ziegler („West Side Story“) dem „Hollywood Reporter“ verriet, sie könne nicht zur Met Gala kommen, „weil ich noch nicht alt genug bin“.
Damals gab es Spekulationen, dass die Altersgrenze nur wegen des damaligen Met -ala-Mottos „Himmlische Körper: Fashion und die katholische Fantasie“ gesetzt wurde. Die Veranstalter winkten ab: Es sei schlicht eine bestehende Grundsatzentscheidung gewesen – da die Met Gala „kein angemessenes Event für unter 18-Jährige“ sei.
Fashion, Bühne, Film
Sunday, die wie ihre jüngere Schwester Faith (15) aus Kidmans Ehe mit Keith Urban stammt, ist längst keine Unbekannte mehr in der Modewelt. Seit ihrem Catwalk-Debüt bei Miu Mius Frühjahr/Sommer-Kollektion in Paris im Oktober 2024 gilt sie als aufstrebender Laufsteg-Star – und ist seither fester Bestandteil der Fashion Week.
Ivy Blue steht regelmäßig mit Beyoncé auf der Bühne und hat im Disney-Film „Mufasa: Der König der Löwen“ die Rolle von Simbas Tochter Kiara gesprochen.
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