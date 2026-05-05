Kidman & Beyoncé pfeifen auf harte Met-Gala-Regel!

Die Oscar-Gewinnerin brachte nämlich Sunday Rose Urban mit auf den roten Teppich. Das Problem daran: Diese ist erst 17, das Mega-Event der A-Liste aus Film und Fashion aber nur für Gäste über 18 Jahren zugelassen. Sängerin Beyoncé wiederum ließ es sich nicht nehmen, ihre erst 14-jährige Tochter Ivy Blue Carter mitzubringen.

Regel- Verstöße waren nicht zu übersehen

Die Verstöße fanden alles andere als unter dem Radar der Öffentlichkeit statt. Denn Kidman und ihre Tochter zogen mit ihrem farbenfrohen Auftritt alle Blicke auf sich. Die australische Schauspielerin setzte auf Glamour pur: ein tiefrotes, funkelndes Paillettenkleid von Chanel aus der 2027er Cruise-Kollektion.