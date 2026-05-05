Erleben Sie Andrea Berg auf der Seebühne Mörbisch

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

„Du hast mich tausendmal belogen“ ist seit Jahren laut GEMA in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Download-Shops. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Andrea Berg? Was lieben die Fans an ihr? Es ist ihre Liebe, ihre Echtheit, ihre Wärme und ihre Authentizität. „Das merken die Menschen“, sagt Andrea und ergänzt: „Das Wichtigste ist, die Freiheit zu haben, man selbst zu sein. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Intensität und Kontinuität Musik machen kann, wenn man sich ständig überlegen muss, wer man eigentlich ist und welche Rolle man ausüben will.“