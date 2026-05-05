Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Erleben Sie Andrea Berg auf der Seebühne Mörbisch

Gewinnspiele
05.05.2026 04:55
(Bild: Berglive – Nadine Volz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Andrea Berg – die Schlagerkönigin schlechthin kommt in das Burgenland und bringt Ihre geballte Schlagerpower mit. Die „Krone“ verlost für Ihr Konzert am 18. August Tickets. 

Andrea Berg ist die Ausnahmekünstlerin der deutschen Musik schlechthin. 1992 begann die gebürtige Krefelderin mit dem Album „Du bist frei“ ihre einzigartige Karriere. Heute kann sie sich über mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger freuen – und über zahlreiche sensationelle Bestwerte: 14 Nummer-Eins-Alben, weit über 1000 Wochen in den deutschen Album-Charts, davon allein 350 Wochen mit ihrem „Best Of“ (in Österreich hält sich das Album unglaubliche 670 Wochen in den Charts).

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
„Du hast mich tausendmal belogen“ ist seit Jahren laut GEMA in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Download-Shops. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Andrea Berg? Was lieben die Fans an ihr? Es ist ihre Liebe, ihre Echtheit, ihre Wärme und ihre Authentizität. „Das merken die Menschen“, sagt Andrea und ergänzt: „Das Wichtigste ist, die Freiheit zu haben, man selbst zu sein. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Intensität und Kontinuität Musik machen kann, wenn man sich ständig überlegen muss, wer man eigentlich ist und welche Rolle man ausüben will.“

Mitmachen & gewinnen
Am 18. August tritt die Schlagerkönig und erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte auf der Seebühne Mörbisch auf und mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. Wir verlosen 5x2 Tickets der Kategorie 1 sowie 20x2 Tickets der Kategorie 2 für das Konzert in Mörbisch. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. Mai, 09:00 Uhr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
05.05.2026 04:55
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.570 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.600 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1051 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf