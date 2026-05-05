Erleben Sie Andrea Berg auf der Seebühne Mörbisch

Andrea Berg – die Schlagerkönigin schlechthin kommt in das Burgenland und bringt Ihre geballte Schlagerpower mit. Die „Krone“ verlost für Ihr Konzert am 18. August Tickets.
Andrea Berg ist die Ausnahmekünstlerin der deutschen Musik schlechthin. 1992 begann die gebürtige Krefelderin mit dem Album „Du bist frei“ ihre einzigartige Karriere. Heute kann sie sich über mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger freuen – und über zahlreiche sensationelle Bestwerte: 14 Nummer-Eins-Alben, weit über 1000 Wochen in den deutschen Album-Charts, davon allein 350 Wochen mit ihrem „Best Of“ (in Österreich hält sich das Album unglaubliche 670 Wochen in den Charts).
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
„Du hast mich tausendmal belogen“ ist seit Jahren laut GEMA in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Download-Shops. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Andrea Berg? Was lieben die Fans an ihr? Es ist ihre Liebe, ihre Echtheit, ihre Wärme und ihre Authentizität. „Das merken die Menschen“, sagt Andrea und ergänzt: „Das Wichtigste ist, die Freiheit zu haben, man selbst zu sein. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Intensität und Kontinuität Musik machen kann, wenn man sich ständig überlegen muss, wer man eigentlich ist und welche Rolle man ausüben will.“
Mitmachen & gewinnen
Am 18. August tritt die Schlagerkönig und erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte auf der Seebühne Mörbisch auf und mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. Wir verlosen 5x2 Tickets der Kategorie 1 sowie 20x2 Tickets der Kategorie 2 für das Konzert in Mörbisch. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. Mai, 09:00 Uhr.