Junger Motorradraser auf A1 mit 213 km/h gemessen

Bei manchen Lenkern fragt man sich, wo Vernunft und Eigenverantwortung beim Lenken ihres Fahrzeuges geblieben sind. Oder ob sie beim Fahren ihr Hirn möglicherweise komplett ausschalten. Bei einem jungen Motorradfahrer aus St. Georgen an der Gusen kommt dieser Verdacht auf. Der junge Mann war in einer 100-km/h-Zone um 106 km/h zu schnell unterwegs.
Eine Polizeistreife führte am Montag um 20.58 Uhr auf der A1, Fahrtrichtung Wien, im Gemeindegebiet von Pucking (OÖ) Lasermessungen durch. Dabei wurde ein junger Motorradlenker in einer 100-km/h-Beschränkungszone mit gewaltigen 213 km/h gemessen.
Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung – bei bereits abgezogener Toleranz – von 106 km/h wurde der Führerschein des 18-Jährigen aus St. Georgen an der Gusen am Ort der Anhaltung abgenommen.
Auch das Motorrad wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vorläufig beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst vom Anhalteort weggebracht und entsprechend verwahrt.
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