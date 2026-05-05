Junger Motorradraser auf A1 mit 213 km/h gemessen

Bei manchen Lenkern fragt man sich, wo Vernunft und Eigenverantwortung beim Lenken ihres Fahrzeuges geblieben sind. Oder ob sie beim Fahren ihr Hirn möglicherweise komplett ausschalten. Bei einem jungen Motorradfahrer aus St. Georgen an der Gusen kommt dieser Verdacht auf. Der junge Mann war in einer 100-km/h-Zone um 106 km/h zu schnell unterwegs.