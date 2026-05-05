Holztransporter kippte über Böschung in den Wald

Ein gefährlicher Unfall hat sich am Montagabend auf der Haslacher Landesstraße in Haslach an der Mühl (OÖ) zugetragen. Ein mit Holzstämmen voll beladener Sattelschlepper kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in einen Wald. Der verletzt im Führerhaus eingeschlossene Lenker (59) wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Spital gebracht.