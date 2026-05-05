Holztransporter kippte über Böschung in den Wald

Ein gefährlicher Unfall hat sich am Montagabend auf der Haslacher Landesstraße in Haslach an der Mühl (OÖ) zugetragen. Ein mit Holzstämmen voll beladener Sattelschlepper kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in einen Wald. Der verletzt im Führerhaus eingeschlossene Lenker (59) wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Spital gebracht.
Ein aus Haslach stammender Lkw-Lenker (59) war am Montagabend mit seinem Sattelschlepper auf der L1512 in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. Das Fahrzeug hatte zahlreiche schwere Baumstämme geladen.
Lkw kippte über Böschung
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Holztransporter kurz vor 19 Uhr in einer lang gezogenen Linkskurve mit dem rechten Reifen auf das Straßenbankett. Dieses brach aufgrund der schweren Last ein, wodurch der Lkw-Zug nach rechts über eine Böschung kippte.
Eine Leitplanke wurde dabei durchbrochen, der Holztransporter überschlug sich. Glücklicherweise konnte ein tieferer Absturz durch die Bäume gestoppt werden. Der Lkw kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand.
Zu Hilfe gerufenen Feuerwehrleuten gelang es, den schwer verletzten Fahrer über die Windschutzscheibe aus dem Führerhaus zu befreien. Er wurde von einem Notarztteam erstversorgt und anschließend ins Klinikum Rohrbach-Berg gebracht.
Feuerwehrleuten gelang es, mit Unterstützung eines Abschleppdienstes den stark beschädigten Holztransporter und die Baumstämme zu bergen. Die Haslacher Landesstraße war während der Rettungs- und Bergearbeiten im Bereich der Unfallstelle zwischen 19 und 23 Uhr gesperrt.
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