45.000 Menschen zum großen Stimmungstest geladen

In Linz startet erneut eine groß angelegte Befragung der Bevölkerung. Zum sechsten Mal seit 1995 will die Stadt wissen, wie ihre Einwohner leben, denken und was sie sich für die Zukunft wünschen. Insgesamt 45.000 Menschen ab 16 Jahren wurden dafür per Zufall ausgewählt und erhalten ab heute, dem 5. Mai, eine persönliche Einladung per Post.