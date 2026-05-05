13-Jährige flüchteten mit E-Scooter vor Polizei

Geschwindigkeitsmessung

Trotz Blaulichts und Folgetonhorns flüchtete das Duo mit etwa 50 km/h zunächst in eine Radfahrunterführung der B145 und dann weiter auf dem Radweg in Richtung des Regauer Badesees. Kurz vor dem See bog einer der beiden aber nach rechts ab, der zweite fuhr geradeaus weiter.