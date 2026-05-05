13-Jährige flüchteten mit E-Scooter vor Polizei

Viel zu schnell waren offenbar zwei 13-jährige Buben auf ihren E-Scootern in Regau unterwegs. Als Polizisten auf sie aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten fuhren ihnen mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher und schnappten sie.
Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz in Regau wurden Polizisten auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der Lenker passierte die Kontrollstelle, hupte unter ständigem Augenkontakt mit den Polizisten mehrmals, und fuhr dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbei.
Nach der Beendigung der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten zwei E-Scooter-Fahrer, die sich hinter dem Gebüsch der Volksschule Regau versteckten. Nachdem die Beamten in die Straße einfuhren, wendeten die beiden Burschen und flüchteten.
Geschwindigkeitsmessung
Trotz Blaulichts und Folgetonhorns flüchtete das Duo mit etwa 50 km/h zunächst in eine Radfahrunterführung der B145 und dann weiter auf dem Radweg in Richtung des Regauer Badesees. Kurz vor dem See bog einer der beiden aber nach rechts ab, der zweite fuhr geradeaus weiter.
Am Seeparkplatz gelang es den Polizisten, einen Burschen anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Verdächtigen um zwei 13-jährige Schüler handelte. Eine Messung des E-Scooters ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Ein Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wird vorgelegt.
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