Nena, Sarah Connor & viele mehr hautnah erleben

Pizzera & Jaus rocken mit Ambros in Salzburg

Am 30. Mai kommen Pizzera & Jaus in die Mozartstadt Salzburg – mit im Gepäck: ehrliche Live-Musik, pointierte Texte und jede Menge Emotion. Mit über einer halben Million begeisterter Besucher und gleich dreimal in Folge zum Live-Act des Jahres gekürt, stehen die beiden Ausnahme-Künstler wie kaum andere für Konzerterlebnisse, die berühren und begeistern. Doch damit nicht genug: Für ein weiteres Highlight sorgt ein ganz besonderer Gast – niemand Geringerer als Wolfgang Ambros wird an diesem Abend gemeinsam mit Pizzera & Jaus auf der Bühne stehen. Als Ikone und Wegbereiter der österreichischen Musikgeschichte prägt er seit Jahrzehnten mit zeitlosen Klassikern und unverwechselbarer Stimme das kulturelle Erbe des Landes.