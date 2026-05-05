Nena, Sarah Connor & viele mehr hautnah erleben

Die „Krone“ bringt Sie zu den Konzerthighlights des Jahres! Neben Technogrößen wie Scooter oder Gigi D‘agostino bringen wir Sie auch zu den Konzerten der österreichischen & deutschen Popgrößen. Mit dabei sind neben Rainhard Fendrich, Pizzera & Jaus auch Sarah Connor und die 80iger Ikone Nena, die Sie als „Krone“-Abonennt (Print & Digital) sogar exklusiv bei einem Galadinner treffen können.
Die „Krone“ macht es möglich und bringt Sie zu den Musikhighlights des Jahres. Zahlreiche „Krone“-Leser nutzen bereits die Chance, auf exklusive Tickets für die besten Festivals des Jahres und die besten Techno-Konzerte. Aber das Konzertjahr 2026 ist noch lange nicht vorbei und es warten noch zahlreiche tolle Konzerterlebnisse österreichischer und deutscher Popgrößen auf Sie.
Popgrößen kommen nach Gmunden
Im Rahmen des Festivals „Gmunden rockt“ am Rathausplatz Gmunden vom 21. – 24. Mai kommen einige der bekanntesten und größten deutschprachigen Artisten nach Österreich und die „Krone“ bringt Sie zu diesen Konzerten. Am 21. Mai wartet mit Melissa Naschenweng eine Schlagerqueen auf Sie und bringt den Rathausplatz in Gmunden zum Beben. Am nächsten Tag bringt Folkshilfe zusammen mit Lemo erfrischend steirische Klänge nach Gmunden – zusammen mit Ihrem neuen Album „bunt“.
Am 23. Mai kommt Josh mit Rian vorbei beim „Gmunden rockt“-Festival und bringt Festival-Vibes mit. Punktlich vor der Weltmeisterschaft kommen auch die Sportfreunde Stiller nach Gmunden, welche mit Ihrem WM Hit „54, 74, 90, 2010“ bei der WM in Südafrika einen richtigen Banger veröffentlicht haben, welcher fester Bestandteil einer jeden Fußball-WM oder EM sind.
Pizzera & Jaus rocken mit Ambros in Salzburg
Am 30. Mai kommen Pizzera & Jaus in die Mozartstadt Salzburg – mit im Gepäck: ehrliche Live-Musik, pointierte Texte und jede Menge Emotion. Mit über einer halben Million begeisterter Besucher und gleich dreimal in Folge zum Live-Act des Jahres gekürt, stehen die beiden Ausnahme-Künstler wie kaum andere für Konzerterlebnisse, die berühren und begeistern. Doch damit nicht genug: Für ein weiteres Highlight sorgt ein ganz besonderer Gast – niemand Geringerer als Wolfgang Ambros wird an diesem Abend gemeinsam mit Pizzera & Jaus auf der Bühne stehen. Als Ikone und Wegbereiter der österreichischen Musikgeschichte prägt er seit Jahrzehnten mit zeitlosen Klassikern und unverwechselbarer Stimme das kulturelle Erbe des Landes.
Summer-Opening in Schladming
Nach einem Winter, der Schladming in neue Dimensionen geführt hat, wird das Erfolgskonzept erweitert. Das allererste Summer-Opening Schladming-Dachstein geht von 3. bis 7. Juni 2026 im Planai Stadion über die Bühne! Mit dabei sind neben Sarah Conner am 4. Juni auch Rainhard Fendrich am 6. Juni im Planai-Stadion in Schladming. Nicht unweit von Schladming entfernt tritt am 18. Juni zudem Julian Le Play in Kasematten bei Graz auf und bringt seine Hits wie „Mr. Spielberg“ oder „Mein Anker“ mit.
Nena kommt nach Österreich
Mit Hits wie „99 Luftballons“ oder „Nur geträumt“ stieg Nena in den deutschen Pophimmel auf und erlangte fast über Nacht internationale Berühmtheit. Noch bis heute sind Ihre Hits Bestandteil einer jeden Feier und werden laut und mit leidenschaft mitgesungen. Dieses Jahr kommt Sie bei Ihrer Tour auch nach Österreich und bringt Ihre besten Hits aus mehr als 40 Jahren zurück. Am 19. Juni tritt Nena im Lippizanergestüt Piber auf und am folgenden Tag in Ottensheim.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie zu den besten Konzerten des Jahres kommen. Wir verlosen für die Konzerte der genannten Künstler Tickets und „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) erwarten zudem exklusive Fanpakete für die Konzerte von Nena am 19. und 20. Juni. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.