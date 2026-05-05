Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Nena, Sarah Connor & viele mehr hautnah erleben

Gewinnspiele
05.05.2026 05:00
(Bild: KMM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Krone“ bringt Sie zu den Konzerthighlights des Jahres! Neben Technogrößen wie Scooter oder Gigi D‘agostino bringen wir Sie auch zu den Konzerten der österreichischen & deutschen Popgrößen. Mit dabei sind neben Rainhard Fendrich, Pizzera & Jaus auch Sarah Connor und die 80iger Ikone Nena, die Sie als „Krone“-Abonennt (Print & Digital) sogar exklusiv bei einem Galadinner treffen können. 

Die „Krone“ macht es möglich und bringt Sie zu den Musikhighlights des Jahres. Zahlreiche „Krone“-Leser nutzen bereits die Chance, auf exklusive Tickets für die besten Festivals des Jahres und die besten Techno-Konzerte. Aber das Konzertjahr 2026 ist noch lange nicht vorbei und es warten noch zahlreiche tolle Konzerterlebnisse österreichischer und deutscher Popgrößen auf Sie. 

Jetzt noch mitmachen
Gewinnspiel
Die „Krone“ bringt Sie zu den Techno-Highlights
25.04.2026

Popgrößen kommen nach Gmunden
Im Rahmen des Festivals „Gmunden rockt“ am Rathausplatz Gmunden vom 21. – 24. Mai kommen einige der bekanntesten und größten deutschprachigen Artisten nach Österreich und die „Krone“ bringt Sie zu diesen Konzerten. Am 21. Mai wartet mit Melissa Naschenweng eine Schlagerqueen auf Sie und bringt den Rathausplatz in Gmunden zum Beben. Am nächsten Tag bringt Folkshilfe zusammen mit Lemo erfrischend steirische Klänge nach Gmunden – zusammen mit Ihrem neuen Album „bunt“. 

Am 23. Mai kommt Josh mit Rian vorbei beim „Gmunden rockt“-Festival und bringt Festival-Vibes mit. Punktlich vor der Weltmeisterschaft kommen auch die Sportfreunde Stiller nach Gmunden, welche mit Ihrem WM Hit „54, 74, 90, 2010“ bei der WM in Südafrika einen richtigen Banger veröffentlicht haben, welcher fester Bestandteil einer jeden Fußball-WM oder EM sind. 

Melissa Naschenweng wird Gmunden einheizen
Melissa Naschenweng wird Gmunden einheizen(Bild: APA-Images / Action Press / Alexander Raemy)
Die Sportfreunde Stiller werden Gmunden rocken.
Die Sportfreunde Stiller werden Gmunden rocken.(Bild: Sebastian Madej)

Pizzera & Jaus rocken mit Ambros in Salzburg
Am 30. Mai kommen Pizzera & Jaus in die Mozartstadt Salzburg – mit im Gepäck: ehrliche Live-Musik, pointierte Texte und jede Menge Emotion. Mit über einer halben Million begeisterter Besucher und gleich dreimal in Folge zum Live-Act des Jahres gekürt, stehen die beiden Ausnahme-Künstler wie kaum andere für Konzerterlebnisse, die berühren und begeistern. Doch damit nicht genug: Für ein weiteres Highlight sorgt ein ganz besonderer Gast – niemand Geringerer als Wolfgang Ambros wird an diesem Abend gemeinsam mit Pizzera & Jaus auf der Bühne stehen. Als Ikone und Wegbereiter der österreichischen Musikgeschichte prägt er seit Jahrzehnten mit zeitlosen Klassikern und unverwechselbarer Stimme das kulturelle Erbe des Landes.

Pizzera & Jaus treten mit Wolfgang Ambros in Salzburg auf.
Pizzera & Jaus treten mit Wolfgang Ambros in Salzburg auf.(Bild: Ingo Pertramer)

Summer-Opening in Schladming 
Nach einem Winter, der Schladming in neue Dimensionen geführt hat, wird das Erfolgskonzept erweitert. Das allererste Summer-Opening Schladming-Dachstein geht von 3. bis 7. Juni 2026 im Planai Stadion über die Bühne! Mit dabei sind neben Sarah Conner am 4. Juni auch Rainhard Fendrich am 6. Juni im Planai-Stadion in Schladming.  Nicht unweit von Schladming entfernt tritt am 18. Juni zudem Julian Le Play in Kasematten bei Graz auf und bringt seine Hits wie „Mr. Spielberg“ oder „Mein Anker“ mit. 

Sarah Connor ist für Ihre einfühlsamen Hits bekannt.
Sarah Connor ist für Ihre einfühlsamen Hits bekannt.(Bild: JOYN/Julian Mathieu)

Nena kommt nach Österreich
Mit Hits wie „99 Luftballons“ oder „Nur geträumt“ stieg Nena in den deutschen Pophimmel auf und erlangte fast über Nacht internationale Berühmtheit. Noch bis heute sind Ihre Hits Bestandteil einer jeden Feier und werden laut und mit leidenschaft mitgesungen. Dieses Jahr kommt Sie bei Ihrer Tour auch nach Österreich und bringt Ihre besten Hits aus mehr als 40 Jahren zurück. Am 19. Juni tritt Nena im Lippizanergestüt Piber auf und am folgenden Tag in Ottensheim. 

Nena bringt Ihre Hits aus mehr als 40 Jahren nach Österreich.
Nena bringt Ihre Hits aus mehr als 40 Jahren nach Österreich.(Bild: Sarah_Rechbauer _ Laugh Peas Entertainment Lifestyle GmbH.)

Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie zu den besten Konzerten des Jahres kommen. Wir verlosen für die Konzerte der genannten Künstler Tickets und „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) erwarten zudem exklusive Fanpakete für die Konzerte von Nena am 19. und 20. Juni. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen & gewinnen
Holen Sie sich Ihre Konzerttickets
Fan - Package exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • je 5x2 Fan Packages für die Konzerte von Nena am 19. & 20. Juni bestehend aus
    • Galadinner und Meet & Greet mit Fotomöglichkeit
    • signierte Fangoodies
    • 1x2 Konzerttickets für das jeweilige Konzert
Für alle "Krone"-Leser
  • 1x2 Tickets für Melissa Naschenweng am 21. Mai
  • 1x2 Tickets für folkshilfe mit Lemo 22. Mai
  • 1x2 Josh mit Rian 23. Mai
  • 1x2 Tickets für Sportfreunde Stiller 24. Mai
  • 3x2 Tickets für Pizzera & Jaus am 30. Mai
  • 10x2 Tickets für Sarah Connor am 4. Juni
  • 10x2 Tickets für Rainhard Fendrich am 6. Juni
  • 3x2 Tickets für Julian Le Play 18. Juni
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
05.05.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.570 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.600 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1051 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf