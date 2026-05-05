Kühbauer: „Ersten 15 Minuten waren wir Passagier“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer):

„Die ersten 15 Minuten waren wir Passagier, wir waren nicht aktiv genug. Gegen Rapid darfst du nicht reagieren, da musst du agieren. Zur Pause haben wir Dinge angesprochen, fantastisch, dass das die Jungs so umsetzen. Wir waren viel klarer. Ein Sieg der Mentalität, der Leidenschaft. Ich will keinen Spieler herausheben. Die Jungs machen es einfach gut. Rapid war sehr bedacht, ihn (Kalajdzic) zu stören. Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel, der Kreis ist kleiner geworden. Am Sonntag gegen eine Mannschaft, die immer noch sehr gut ist. Das dritte Tor war unglaublich, Lob an die Spieler, dass sie die Wege so gemacht haben. Bei den Burschen muss ich im Moment nicht laut werden, weil sie es gut machen.“