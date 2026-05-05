Kühbauer: „Ersten 15 Minuten waren wir Passagier“

Der LASK konnte den SK Rapid am Montag nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 bezwingen. Was die beiden Trainer nach dem Spiel zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer):
„Die ersten 15 Minuten waren wir Passagier, wir waren nicht aktiv genug. Gegen Rapid darfst du nicht reagieren, da musst du agieren. Zur Pause haben wir Dinge angesprochen, fantastisch, dass das die Jungs so umsetzen. Wir waren viel klarer. Ein Sieg der Mentalität, der Leidenschaft. Ich will keinen Spieler herausheben. Die Jungs machen es einfach gut. Rapid war sehr bedacht, ihn (Kalajdzic) zu stören. Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel, der Kreis ist kleiner geworden. Am Sonntag gegen eine Mannschaft, die immer noch sehr gut ist. Das dritte Tor war unglaublich, Lob an die Spieler, dass sie die Wege so gemacht haben. Bei den Burschen muss ich im Moment nicht laut werden, weil sie es gut machen.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer):
„Wir haben das Spiel gut begonnen, dann haben ein paar kleine Details entschieden. Jeder ist enttäuscht und am Sonntag (Anm.: im Heimderby gegen die Austria) wollen wir unser bestes Spiel machen. Am Ende gab es Emotionen mit Seidl, das ist nicht die Situation, was wir uns erhoffen. Die erste Position ist außer Reichweite, aber wir attackieren die anderen Plätze. Wir hatten einen guten Start in die Top sechs und dann hatten wir gute Möglichkeiten. Die Spieler werden Richtung Sonntag alles geben. Ich vertraue dieser Gruppe.“
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