Dem oberösterreichischen Patron Florian zu Ehren

Großer Festakt anlässlich des Landesfeiertags in der Linzer Bruckner-Uni: Landeschef Stelzer lud 600 Gäste und zeichnete oberösterreichischen Skiprofi Vincent Kriechmayr aus.
In Oberösterreich lebt man den Luxus, gleich zwei Landespatrone zu haben: Neben dem heiligen Leopold wacht seit dem Jahr 2004 auch der heilige Florian über Land und Leute. Er gilt als Märtyrer, der rund um das Jahr 304 in St. Florian starb und ist auch Schutzpatron der Feuerwehrleute.
Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) lud am Montag anlässlich des Namenstags in die Anton-Bruckner-Privatuniversität, die indirekt ebenfalls etwas mit St. Florian zu tun hat. Namensgeber Anton Bruckner war St. Florianer Sängerknabe, später Lehrer und sogar Stiftsorganist. Der Komponist zahlreicher Werke liegt seit 1896 dort begraben.
Zurück zum Jetzt: Vor 600 geladenen Gästen betonte Stelzer in seiner Rede, was das Land ausmacht und unterstrich die Bedeutung von Zusammenarbeit und Verantwortung: „Gemeinsam gestalten heißt nicht, dass alle gleich denken. Aber dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen – mit Haltung, Mut und klarem Willen, unser Land weiterzuentwickeln.“
Ein besonderer Fokus lag auf dem Ehrenamt. Immerhin engagieren sich 600.000 Landsleute freiwillig für das Gemeinwohl. Stelzer: „Der Landesfeiertag ist ein bewusstes Dankefest für jene, die mit ihrem Einsatz tagtäglich Verantwortung übernehmen und das Land mittragen. Neben viel Musik, etwas von den Sängerknaben und der Hornistin und „prima-la-musica“-Gewinnerin Emma Leonhartsberger gab es auch sportlichen Jubel.
Stelzer und Landes-Skipräsident Klaus Kumpfmüller ehrten Olympia-Silbermedaillengewinner Vincent Kriechmayr als eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Bundeslandes. Und wie es sich an so einem Feiertag gehört, war auch das Geschenk für ihn passend und maßgeschneidert: Stelzer und Kumpfmüller überreichten ihm den Oberösterreicher-Anzug. Viel OÖ an einem Tag...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.