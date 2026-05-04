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Landesheiligen-Feier

Dem oberösterreichischen Patron Florian zu Ehren

Oberösterreich
04.05.2026 20:22
Vincent Kriechmayr stand im Mittelpunkt: LH Thomas Stelzer (re.) und Ski- verbandspräsident ...
Vincent Kriechmayr stand im Mittelpunkt: LH Thomas Stelzer (re.) und Ski- verbandspräsident Klaus Kumpfmüller überreichten ihm einen OÖ-Anzug.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Krone Oberösterreich

Großer Festakt anlässlich des Landesfeiertags in der Linzer Bruckner-Uni: Landeschef Stelzer lud 600 Gäste und zeichnete oberösterreichischen Skiprofi Vincent Kriechmayr aus.

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In Oberösterreich lebt man den Luxus, gleich zwei Landespatrone zu haben: Neben dem heiligen Leopold wacht seit dem Jahr 2004 auch der heilige Florian über Land und Leute. Er gilt als Märtyrer, der rund um das Jahr 304 in St. Florian starb und ist auch Schutzpatron der Feuerwehrleute.

Polizeichef Andreas Pilsl (li.), LH-Vize Chris- tine Haberlander und Landes- und Bundes- ...
Polizeichef Andreas Pilsl (li.), LH-Vize Chris- tine Haberlander und Landes- und Bundes- feuerwehrkommandant Robert Mayr (re.).(Bild: Markus Wenzel)

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) lud am Montag anlässlich des Namenstags in die Anton-Bruckner-Privatuniversität, die indirekt ebenfalls etwas mit St. Florian zu tun hat. Namensgeber Anton Bruckner war St. Florianer Sängerknabe, später Lehrer und sogar Stiftsorganist. Der Komponist zahlreicher Werke liegt seit 1896 dort begraben.

Karl Lehner (li.) und Tilman Königswieser (OÖ Gesundheitsholding) und die Chefin der ...
Karl Lehner (li.) und Tilman Königswieser (OÖ Gesundheitsholding) und die Chefin der Landesfinanzen, Christiane Frauscher.(Bild: Markus Wenzel)

Zurück zum Jetzt: Vor 600 geladenen Gästen betonte Stelzer in seiner Rede, was das Land ausmacht und unterstrich die Bedeutung von Zusammenarbeit und Verantwortung: „Gemeinsam gestalten heißt nicht, dass alle gleich denken. Aber dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen – mit Haltung, Mut und klarem Willen, unser Land weiterzuentwickeln.“

Rot-Blau beim Landesempfang in Linz: SPÖ-Abgeordnete Renate Heitz und der freiheitliche ...
Rot-Blau beim Landesempfang in Linz: SPÖ-Abgeordnete Renate Heitz und der freiheitliche Klubobmann Thomas Dim (re.).(Bild: Markus Wenzel)

Ein besonderer Fokus lag auf dem Ehrenamt. Immerhin engagieren sich 600.000 Landsleute freiwillig für das Gemeinwohl. Stelzer: „Der Landesfeiertag ist ein bewusstes Dankefest für jene, die mit ihrem Einsatz tagtäglich Verantwortung übernehmen und das Land mittragen. Neben viel Musik, etwas von den Sängerknaben und der Hornistin und „prima-la-musica“-Gewinnerin Emma Leonhartsberger gab es auch sportlichen Jubel.

Die Wirtschaft on top: Rosenbauer-CEO Robert Ottel (li.), Leonhard Schitter (EAG).
Die Wirtschaft on top: Rosenbauer-CEO Robert Ottel (li.), Leonhard Schitter (EAG).(Bild: Markus Wenzel)

Stelzer und Landes-Skipräsident Klaus Kumpfmüller ehrten Olympia-Silbermedaillengewinner Vincent Kriechmayr als eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Bundeslandes. Und wie es sich an so einem Feiertag gehört, war auch das Geschenk für ihn passend und maßgeschneidert: Stelzer und Kumpfmüller überreichten ihm den Oberösterreicher-Anzug. Viel OÖ an einem Tag...

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