Trump beeinflusst das Familienunternehmen Greiner

„Dauert fünf bis zehn Jahre“

Öl und Gas sind die wesentlichen Rohstoffe für jene Kunststoffe, die Greiner weiterverarbeitet. „Es dauert in der Regel fünf bis zehn Jahre, bis zerstörte Öl- und Gasinfrastruktur wieder aufgebaut wird. Das ist ein mittelfristiger Effekt, auf den wir uns einstellen“, sagt Dubourg. Wie das Unternehmen darauf reagieren will, beantwortete der Vorstand bei der Präsentation der Vorjahres-Bilanz eher vage: Viele Spieler in der Industrie müssten derzeit ihre Preise erhöhen. Zudem seien Effizienzmaßnahmen möglich, etwa: Greiner könnte die Wandstärke der Joghurtbecher, die das Unternehmen herstellt, reduzieren und so Rohstoffe sparen.