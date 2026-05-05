Ein Neustart am Speiserberg mit Segen und Bosna

Am Florianitag war es endlich so weit: Während der Schutzpatron persönlich vermutlich schmunzelnd vom Himmel auf die Stiftsgemeinde St. Florian herabblickte, wurden den Gästen vor der „Buchbinderei“ Bosna mit Wildbratwürsten gereicht. Nur zum Kennenlernen, denn Konstantin Kerschbaum eröffnet offiziell erst am 12. Mai. Am Freitag dürfen der Bürgermeister, Probst Klaus Sonnleitner und weitere Promis die Köstlichkeiten des gebürtigen Niederösterreichers testen – der Probst persönlich soll dem Haus seinen Segen mitgeben. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen! Dabei hatte das Haus durchaus Geduld geübt.