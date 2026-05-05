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Mofa ohne Kennzeichen

Alkoholisierter 15-Jähriger flüchtete vor Polizei

Oberösterreich
05.05.2026 10:15
(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ohne Kennzeichen am Mofa, alkoholisiert und mit Manövern, bei denen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, versuchte ein 15-Jähriger in Eferding (Oberösterreich) einer Polizeistreife zu entkommen. Zu guter Letzt kollidierte er auch noch mit dem Streifenwagen.

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Ein 15-Jähriger aus Hartkirchen lenkte am Montag um 16.35 Uhr sein zugelassenes Mofa, jedoch ohne Kennzeichen, im Stadtgebiet von Eferding.
Ein Polizist wurde aufgrund der Fahrweise des Burschen, der andere Straßenbenützer gefährdete, aufmerksam. Er nahm mit dem Dienstmotorrad die Verfolgung auf und wollte den 15-Jährigen anhalten.

Der Bursch ergriff jedoch die Flucht, übertrat dabei zahlreiche Verkehrsvorschriften, wobei er vor waghalsigen Fahrmanövern, die ihn und andere Straßenbenützer gefährdete, nicht zurückschreckte.

Fußgängerin musste zur Seite springen
Eine weitere Streife sperrte daraufhin mit einem Streifenwagen den Rad- und Gehweg der Linzerstraße ab. Als sich der 15-Jährige der Sperre näherte, musste sich noch eine Fußgängerin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Eine noch etwa 60 Zentimeter breite Lücke zwischen Zaun und dem Streifenwagen versuchte der Bursch für eine erneute Flucht zu nutzen, beschleunigte sein Fahrzeug, kollidierte jedoch mit dem Streifenwagen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Alkomattest bei dem 15-Jährigen ergab einen Wert von 0,46 Promille. Anzeigen folgen.

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