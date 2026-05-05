Alkoholisierter 15-Jähriger flüchtete vor Polizei

Ein 15-Jähriger aus Hartkirchen lenkte am Montag um 16.35 Uhr sein zugelassenes Mofa, jedoch ohne Kennzeichen, im Stadtgebiet von Eferding.

Ein Polizist wurde aufgrund der Fahrweise des Burschen, der andere Straßenbenützer gefährdete, aufmerksam. Er nahm mit dem Dienstmotorrad die Verfolgung auf und wollte den 15-Jährigen anhalten.