Sieben Schüler wollen in Griechisch maturieren

Probleme bei weniger als 30 Prozent

Bei der Beurteilung gilt wohl zum letzten Mal die in der Coronapandemie 2020 eingeführte Regelung, dass die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote eingerechnet wird. Wer ein Befriedigend oder eine bessere Note im Jahreszeugnis hatte, ist damit vorm Durchfallen weitgehend geschützt. Nur wenn man weniger als 30 Prozent der möglichen Punkte erreicht, setzt es unabhängig von der Jahresnote automatisch einen Fünfer. Ausgebessert werden kann dieser bei einer mündlichen Kompensationsprüfung am 2. und 3. Juni.