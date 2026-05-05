Sieben Schüler wollen in Griechisch maturieren

Die Zentralmatura startet in ganz Österreich am Dienstag mit Deutsch. Corona-Regelung wird es wohl ein letztes Mal geben. Wer die Prüfung verpatzt, bekommt dann eine zweite Chance Anfang Juni. In Oberösterreich stellen sich fast 6000 Schüler der Herausforderung.
Es wird ernst an den heimischen Schulen. Die Zentralmatura startet mit den standardisierten schriftlichen Prüfungen in Deutsch. Weiter geht es am Mittwoch mit Latein, danach folgen Englisch und Französisch und in der kommenden Woche sind Mathematik und die anderen Fremdsprachen an der Reihe. 5865 Schüler können in Oberösterreich zur Matura antreten – 3402 junge Frauen und 2463 Männer. Wie viele dann wirklich antreten, wird sich erst am Tag der Prüfung zeigen.
Einige wenige „Exoten“
Während Deutsch, Mathematik und eine lebende Fremdsprache Pflicht sind, gibt es auch einige „exotische“ Gegenstände. So haben sich sieben Schüler an zwei Schulstandorten für Griechisch entschieden. In Ungarisch, Kroatisch oder Slowenisch hingegen gibt es keine Maturanten, wie aus den Zahlen des Bildungsministeriums hervorgeht.
Probleme bei weniger als 30 Prozent
Bei der Beurteilung gilt wohl zum letzten Mal die in der Coronapandemie 2020 eingeführte Regelung, dass die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote eingerechnet wird. Wer ein Befriedigend oder eine bessere Note im Jahreszeugnis hatte, ist damit vorm Durchfallen weitgehend geschützt. Nur wenn man weniger als 30 Prozent der möglichen Punkte erreicht, setzt es unabhängig von der Jahresnote automatisch einen Fünfer. Ausgebessert werden kann dieser bei einer mündlichen Kompensationsprüfung am 2. und 3. Juni.
Bildungsdirektor Alfred Klampfer wünschte den Maturanten alles Gute: „Ich wünsche euch für die Matura viel Erfolg und einen klaren Kopf. Vertraut auf das, was ihr gelernt habt und bleibt auch in herausfordernden Momenten ruhig. Ihr habt euch gut vorbereitet – jetzt ist es Zeit, euer Können zu zeigen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.