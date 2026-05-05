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Reifeprüfung startet

Sieben Schüler wollen in Griechisch maturieren

Oberösterreich
05.05.2026 08:00
Der Computer kommt auch bei der Matura zum Einsatz und hat sich hier bereits bewährt. (S ...
Der Computer kommt auch bei der Matura zum Einsatz und hat sich hier bereits bewährt. (S ymbolbild)(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Die Zentralmatura startet in ganz Österreich am Dienstag mit Deutsch. Corona-Regelung wird es wohl ein letztes Mal geben. Wer die Prüfung verpatzt, bekommt dann eine zweite Chance Anfang Juni. In Oberösterreich stellen sich fast 6000 Schüler der Herausforderung.

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Es wird ernst an den heimischen Schulen. Die Zentralmatura startet mit den standardisierten schriftlichen Prüfungen in Deutsch. Weiter geht es am Mittwoch mit Latein, danach folgen Englisch und Französisch und in der kommenden Woche sind Mathematik und die anderen Fremdsprachen an der Reihe. 5865 Schüler können in Oberösterreich zur Matura antreten – 3402 junge Frauen und 2463 Männer. Wie viele dann wirklich antreten, wird sich erst am Tag der Prüfung zeigen.

Einige wenige „Exoten“
Während Deutsch, Mathematik und eine lebende Fremdsprache Pflicht sind, gibt es auch einige „exotische“ Gegenstände. So haben sich sieben Schüler an zwei Schulstandorten für Griechisch entschieden. In Ungarisch, Kroatisch oder Slowenisch hingegen gibt es keine Maturanten, wie aus den Zahlen des Bildungsministeriums hervorgeht.

5865
MATURANTEN
starten heute in das Abenteuer Matura. An den AHS sind es 2418, an den BHS 3449. In beiden Schultypen sind es übrigens deutlich mehr Mädchen als Buben, die maturieren.

Probleme bei weniger als 30 Prozent
Bei der Beurteilung gilt wohl zum letzten Mal die in der Coronapandemie 2020 eingeführte Regelung, dass die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote eingerechnet wird. Wer ein Befriedigend oder eine bessere Note im Jahreszeugnis hatte, ist damit vorm Durchfallen weitgehend geschützt. Nur wenn man weniger als 30 Prozent der möglichen Punkte erreicht, setzt es unabhängig von der Jahresnote automatisch einen Fünfer. Ausgebessert werden kann dieser bei einer mündlichen Kompensationsprüfung am 2. und 3. Juni.

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Bildungsdirektor Alfred Klampfer wünschte den Maturanten alles Gute: „Ich wünsche euch für die Matura viel Erfolg und einen klaren Kopf. Vertraut auf das, was ihr gelernt habt und bleibt auch in herausfordernden Momenten ruhig. Ihr habt euch gut vorbereitet – jetzt ist es Zeit, euer Können zu zeigen!“

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