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Wollte Polizei treffen

Mann schoss nahe Weißem Haus auf Jugendlichen

Ausland
05.05.2026 07:30
In der Nähe des Weißen Hauses in den Vereinigten Staaten hat ein Mann auf einen jugendlichen ...
In der Nähe des Weißen Hauses in den Vereinigten Staaten hat ein Mann auf einen jugendlichen Passanten geschossen.(Bild: AP/Rod Lamkey)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nähe des Weißen Hauses hat ein Mann auf Einsatzkräfte geschossen und dabei einen unbeteiligten Jugendlichen getroffen. Die Polizei hätte das Feuer erwidert und den Verdächtigen ebenfalls angeschossen, teilte der Secret Service mit. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

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Der jugendliche Passant wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Zum Zustand des bewaffneten Mannes machte die Sicherheitsbehörde zunächst keine Angaben. Die Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag (Ortszeit) unweit des Weißen Hauses auf ihn aufmerksam geworden, weil sich die Kontur einer Schusswaffe unter seiner Kleidung abzeichnete. Der Verdächtige sei kurzzeitig geflüchtet, bevor ihn die Polizei aufhielt. Dabei habe er das Feuer eröffnet, teilte der Vize-Direktor des Secret Service, Matt Quinn, mit.

Der Vorfall ereignete sich nahe dem Washington Monument und damit nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt. Das Gelände der Regierungszentrale war nicht betroffen, das Gebäude wurde dennoch vorübergehend abgeriegelt. US-Präsident Donald Trump setzte eine Veranstaltung mit Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmern fort, Medienschaffende wurden vorsichtshalber in den Presseraum gebracht.

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