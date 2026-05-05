Wollte Polizei treffen
Mann schoss nahe Weißem Haus auf Jugendlichen
In der Nähe des Weißen Hauses hat ein Mann auf Einsatzkräfte geschossen und dabei einen unbeteiligten Jugendlichen getroffen. Die Polizei hätte das Feuer erwidert und den Verdächtigen ebenfalls angeschossen, teilte der Secret Service mit. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.
Der jugendliche Passant wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Zum Zustand des bewaffneten Mannes machte die Sicherheitsbehörde zunächst keine Angaben. Die Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag (Ortszeit) unweit des Weißen Hauses auf ihn aufmerksam geworden, weil sich die Kontur einer Schusswaffe unter seiner Kleidung abzeichnete. Der Verdächtige sei kurzzeitig geflüchtet, bevor ihn die Polizei aufhielt. Dabei habe er das Feuer eröffnet, teilte der Vize-Direktor des Secret Service, Matt Quinn, mit.
Der Vorfall ereignete sich nahe dem Washington Monument und damit nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt. Das Gelände der Regierungszentrale war nicht betroffen, das Gebäude wurde dennoch vorübergehend abgeriegelt. US-Präsident Donald Trump setzte eine Veranstaltung mit Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmern fort, Medienschaffende wurden vorsichtshalber in den Presseraum gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.