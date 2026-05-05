Mann schoss nahe Weißem Haus auf Jugendlichen

Der jugendliche Passant wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Zum Zustand des bewaffneten Mannes machte die Sicherheitsbehörde zunächst keine Angaben. Die Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag (Ortszeit) unweit des Weißen Hauses auf ihn aufmerksam geworden, weil sich die Kontur einer Schusswaffe unter seiner Kleidung abzeichnete. Der Verdächtige sei kurzzeitig geflüchtet, bevor ihn die Polizei aufhielt. Dabei habe er das Feuer eröffnet, teilte der Vize-Direktor des Secret Service, Matt Quinn, mit.