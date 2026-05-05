21 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik in China

Immer wieder tödliche Unfälle

In der Volksrepublik wird ein Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper produziert. Bei der Herstellung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Die Behörden gehen zwar seit Jahren gegen Sicherheitsverstöße vor. Dennoch kommt es weiterhin zu Unglücken, auch weil Vorschriften nicht eingehalten werden.