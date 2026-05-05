Internationale Hits bei der Wörthersee-Starnacht

Mit dem US-Star Ray Dalton und der Pop-Ikone Angelo Kelly legen zwei weitere Top-Künstler in diesem Starnacht-Sommer in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt an.
Der Sommer kann kommen – und mit ihm auch die nächsten heißen Starnacht-News vom Wörthersee! Denn die Gästeliste für das Spektakel am 10. und 11. Juli in der Klagenfurter Ostbucht hat sich, neben Schlagerstar Beatrice Egli, Italo-Barde Al Bano und Publikumsliebling Semino Rossi, um zwei Top-Künstler erweitert: Zum einen hat sich US-Superstar Ray Dalton angekündigt!
Schon 2011 stürmte er mit der Hymne „Can“t Hold Us“ die Weltcharts, zuletzt landete er mit Alvaro Soler und Felix Jaehn Mega-Hits. Ebenfalls mit an Bord bei der heurigen Starnacht am Wörthersee: Pop-Ikone Angelo Kelly! Und dies wird mittlerweile schon quasi zur Familientradition: Im vergangenen Jahr rockte ja sein Bruder Michael Patrick die Bühne.
Das perfekte Muttertagsgeschenk
Für Schmäh und Glamour sorgt wieder das bewährte Moderations-Dream-Team: Barbara Schöneberger und Hans Sigl werden auch heuer mit gewohntem Charme durch die lauen Sommernächte führen! Wenn das kein passendes Muttertagsgeschenk ist.
Informationen und Karten für die Starnächte am Wörthersee gibt es auf www.starnacht.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen
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