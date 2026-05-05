Internationale Hits bei der Wörthersee-Starnacht

Der Sommer kann kommen – und mit ihm auch die nächsten heißen Starnacht-News vom Wörthersee! Denn die Gästeliste für das Spektakel am 10. und 11. Juli in der Klagenfurter Ostbucht hat sich, neben Schlagerstar Beatrice Egli, Italo-Barde Al Bano und Publikumsliebling Semino Rossi, um zwei Top-Künstler erweitert: Zum einen hat sich US-Superstar Ray Dalton angekündigt!