Antonelli: Im Eiltempo in die Geschichtsbücher

Da geriet sogar Mercedes-Teamchef und Entdecker Toto Wolff ins Schwärmen: „Kimi ist jetzt richtig ins Fahren gekommen und man sieht, er macht weniger Fehler. Die Track Limits müssen wir noch rausklopfen, aber ansonsten ist er schon ganz stark“, so Wolff, der seinen Schützling bei den verpatzten Starts in Sprint und Rennen von Schuld freisprach: „Das waren Teamfehler, ob Kupplung oder bei der Grip-Berechnung.“