So plant Israel Neuordnung auf Wasserstraßen

Erinnern Sie sich noch an „Ever Given“. Nein? Keine Schande. Das 400 Meter lange Containerschiff blockierte 2021 den Suezkanal und sorgte so für massive Störungen in weltweiten Lieferketten. Dieses unbeabsichtigte Desaster hat mit der absichtlichen Blockade der Straße von Hormuz eines gemeinsam: Sie zeigt die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von einzelnen Wasserstraßen auf.