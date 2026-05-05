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Riesiges Kanalprojekt

So plant Israel Neuordnung auf Wasserstraßen

Ausland
05.05.2026 05:00
Der Suez- oder Panama-Kanal gelten als Vorbild für das israelische Riesen-Projekt.
Der Suez- oder Panama-Kanal gelten als Vorbild für das israelische Riesen-Projekt.(Bild: Mariusz - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Seit Wochen halten sowohl der Iran als auch die USA mit der Sperre der Straße von Hormuz die Weltwirtschaft in Atem. Ein 70 Jahre altes Projekt soll die Abhängigkeit der Wasserstraße in Zukunft senken. Krone+ beleuchtet Israels Monsterbauplan.

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Erinnern Sie sich noch an „Ever Given“. Nein? Keine Schande. Das 400 Meter lange Containerschiff blockierte 2021 den Suezkanal und sorgte so für massive Störungen in weltweiten Lieferketten. Dieses unbeabsichtigte Desaster hat mit der absichtlichen Blockade der Straße von Hormuz eines gemeinsam: Sie zeigt die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von einzelnen Wasserstraßen auf.

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