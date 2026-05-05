Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf

„Krone“-Sportredakteur Rainer Bortenschlager schreibt in seiner Kolumne über Rapids Auswärtsniederlage beim LASK ...
Bei Rapids Sportchef Markus Katzer fehlte die Zugangsberechtigung in die Kabine, für Klub-Präsident Alexander Wrabetz wurde gleich ganz auf die Akkreditierung vergessen. Was rasch geklärt wurde. Aber dem Organisationsteam des LASK merkte man gestern die Strapazen der Cup-Feierlichkeiten noch an.Überraschend war auch, dass die Raiffeisen Arenabei Weitem nicht ausverkauft war, zwei Blöcke gar nicht geöffnet wurden. Dennoch war es ein Hexenkessel
Antiste bei Fans unten durch
In dem Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup auf Leihstürmer Janis Antiste in der Startelf setzte. Dass der Franzose im Sommer Hütteldorf wieder verlassen wird, scheint klar. Bei den grün-weißen Fans ist er unten durch, erntete sogar Pfiffe, seit er beim 4:2 gegen den LASK im März egoistisch agierte, einen Elfmeter schießen wollte, um den Ball „stritt“. Das geht gar nicht.
Zumal erja kaum mit Leistung „gesprochen“, auch erst zwei Liga-Treffer erzielte hatte. Wenngleich Antiste mit seinem 1:0-Goldtor gegen SalzburgRapid überhaupt erst in die Meistergruppe bugsiert hatte. Danach jubelte er kaum. Gestern nach seinem 1:0 umso ausgelassener, wieder mit „Pfeil und Bogen“ mit Nosa Dahl. Im Sommer sah es noch nach einem magischen Duo aus. Gestern blitzte die Klasse phasenweise auch wieder auf. Letztlich war das aber zu wenig. Gestern. Und für den Meistertitel.
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