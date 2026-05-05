Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf

Zumal erja kaum mit Leistung „gesprochen“, auch erst zwei Liga-Treffer erzielte hatte. Wenngleich Antiste mit seinem 1:0-Goldtor gegen SalzburgRapid überhaupt erst in die Meistergruppe bugsiert hatte. Danach jubelte er kaum. Gestern nach seinem 1:0 umso ausgelassener, wieder mit „Pfeil und Bogen“ mit Nosa Dahl. Im Sommer sah es noch nach einem magischen Duo aus. Gestern blitzte die Klasse phasenweise auch wieder auf. Letztlich war das aber zu wenig. Gestern. Und für den Meistertitel.