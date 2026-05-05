Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Titeltraum geplatzt

Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf

Bundesliga
05.05.2026 07:35
Rapid musste sich dem LASK nach 1:0-Führung geschlagen geben.
Rapid musste sich dem LASK nach 1:0-Führung geschlagen geben.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

„Krone“-Sportredakteur Rainer Bortenschlager schreibt in seiner Kolumne über Rapids Auswärtsniederlage beim LASK ...

0 Kommentare

Bei Rapids Sportchef Markus Katzer fehlte die Zugangsberechtigung in die Kabine, für Klub-Präsident Alexander Wrabetz wurde gleich ganz auf die Akkreditierung vergessen. Was rasch geklärt wurde. Aber dem Organisationsteam des LASK merkte man gestern die Strapazen der Cup-Feierlichkeiten noch an.Überraschend war auch, dass die Raiffeisen Arenabei Weitem nicht ausverkauft war, zwei Blöcke gar nicht geöffnet wurden. Dennoch war es ein Hexenkessel

Lesen Sie auch:
Auf Sportchef Markus Katzer wartet ein intensiver Sommer.
Krone Plus Logo
Viele Punkte offen
Bei Rapid ist der nächste Umbruch schon garantiert
05.05.2026
Double in Reichweite
Spiel gedreht! LASK beendet Rapids Traum vom Titel
04.05.2026

Antiste bei Fans unten durch
In dem Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup auf Leihstürmer Janis Antiste in der Startelf setzte. Dass der Franzose im Sommer Hütteldorf wieder verlassen wird, scheint klar. Bei den grün-weißen Fans ist er unten durch, erntete sogar Pfiffe, seit er beim 4:2 gegen den LASK im März egoistisch agierte, einen Elfmeter schießen wollte, um den Ball „stritt“. Das geht gar nicht.

Janis Antiste (r.) traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für Rapid.
Janis Antiste (r.) traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für Rapid.(Bild: GEPA)

Zumal erja kaum mit Leistung „gesprochen“, auch erst zwei Liga-Treffer erzielte hatte. Wenngleich Antiste mit seinem 1:0-Goldtor gegen SalzburgRapid überhaupt erst in die Meistergruppe bugsiert hatte. Danach jubelte er kaum. Gestern nach seinem 1:0 umso ausgelassener, wieder mit „Pfeil und Bogen“ mit Nosa Dahl. Im Sommer sah es noch nach einem magischen Duo aus. Gestern blitzte die Klasse phasenweise auch wieder auf. Letztlich war das aber zu wenig. Gestern. Und für den Meistertitel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
05.05.2026 07:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.603 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.762 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1151 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1053 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Bundesliga
Titeltraum geplatzt
Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf
Die Stimmen zum Spiel:
Kühbauer: „Ersten 15 Minuten waren wir Passagier“
Bitterer Rapid-Abend
Frustfoul: Seidl brennen die Sicherungen durch!
Double in Reichweite
Spiel gedreht! LASK beendet Rapids Traum vom Titel
Frust bei Altach
„Werden nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf