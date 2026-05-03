How he managed the budget
Marterbauer’s Masterpiece: “He Dropped the Mask”
Von Josef Votzi
How the finance minister adopted the motto “live and let live” during the recent budgetary feat and even spent several evenings in the camp of the red “class enemy” during the negotiations. All the background on the tough budget talks of the past few days.
During the day, he had been negotiating nonstop on the upcoming 2027/28 double budget. Yet he arrived well ahead of time for his early-evening appointment that Wednesday, April 22. The finance minister had made his way into the lion’s den.
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