Wochen der Wahrheit gegen den Liga-Primus

Zuletzt zeigte das Team von Dusan Pavlovic aber, dass man sich im Vergleich zum Herbst (0:6-Debakel) dem Liga-Primus angenähert hat. Das Heimspiel Mitte März endete nur 0:1. „Wir werden nicht abwartend agieren, sondern mutig, aggressiv und proaktiv auf den Platz gehen und probieren, unser Spiel durchzusetzen – das ist unser Ziel“, will der Coach wie immer seinen Plan auch auf den Rasen bringen, egal, wie der Gegner heißt. Gelingt seinem Team in diesen drei Spielen zumindest einmal ein Sieg, könnte man aufgrund der Dominanz der Austria durchaus von einer Sensation sprechen.