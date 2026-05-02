Wochen der Wahrheit gegen den Liga-Primus

Salzburgs Frauen duellieren sich im Mai dreimal mit Austria Wien. Am Sonntag in der Bundesliga, danach im Cupfinale gefolgt vom Rückspiel in der Liga. Für die neue Saison haben die Bullen bereits eine neue Spielerin verpflichtet: eine deutsche Torhüterin.
Binnen 20 Tagen kommt es gleich dreimal zum Duell zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien. Heute (Akademie Liefering, 12.45) startet die Trilogie mit einer Heimpartie in der Frauen-Bundesliga. Am 14. Mai steigt das Cup-Finale im Stadion des Wiener Sport-Clubs, am 23. Mai findet das Liga-Rückspiel statt. In allen drei Matches sind die Bullen der klare Außenseiter. Die Veilchen haben bis auf zwei Remis in dieser Saison jedes Spiel gewonnen, werden sich den Meistertitel holen.
Zuletzt zeigte das Team von Dusan Pavlovic aber, dass man sich im Vergleich zum Herbst (0:6-Debakel) dem Liga-Primus angenähert hat. Das Heimspiel Mitte März endete nur 0:1. „Wir werden nicht abwartend agieren, sondern mutig, aggressiv und proaktiv auf den Platz gehen und probieren, unser Spiel durchzusetzen – das ist unser Ziel“, will der Coach wie immer seinen Plan auch auf den Rasen bringen, egal, wie der Gegner heißt. Gelingt seinem Team in diesen drei Spielen zumindest einmal ein Sieg, könnte man aufgrund der Dominanz der Austria durchaus von einer Sensation sprechen.
Indes laufen die Planungen für kommende Saison. Die deutsche Torhüterin Valerie Guha hat einen Vertrag in Salzburg unterschrieben. Die 22-Jährige spielte zuletzt bei New Mexico State Aggies.
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