„Wäre schön, wenn ich in Salzburg bleiben könnte“

Riquelmes Zeit bei Liefering könnte bald wieder enden, nachdem er vergangene Woche mit seinem ersten Tor ein persönliches Highlight hatte. Doch der Brasilianer würde gerne bleiben. Der Mittelfeldspieler, dessen Vorbild Casemiro ist, traut seinem Heimatland bei der WM auch einiges zu.
Vergangene Woche war es endlich soweit: Riquelme traf erstmals für Liefering und auf europäischem Boden. Der Brasilianer wurde im Sommer von Red Bull Bragantino ausgeliehen und entwickelte sich in Österreichs 2. Liga zum Stammspieler. Das erste Tor war der Lohn für die harte Arbeit, die der 20-Jährige absolvierte. Als Dank lief er beim Jubel gleich zu einer seiner wichtigsten Bezugspersonen im Klub, Integrationsbeauftragter Ratinho.
Da Riquelmes Leihe im Sommer endet, ist seine Zukunft ungewiss. „Ich gebe alles in die Hand von Gott. Wir sind im Austausch mit dem Klub. Es wäre schön, wenn ich in Salzburg und Europa bleiben könnte.“ Die Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen. Salzburg hat es ihm jedenfalls angetan: „Eine Stadt mit so vielen Möglichkeiten. Ich gehe oft raus mit den Kollegen, fühle mich sehr wohl. Der Wohlfühlfaktor hat es mir erleichtert.“ Auch Deutsch hat er bereits ein wenig gelernt.
Obwohl er sich in Österreich gerne aufhält, drückt der Fan von Casemiro bei der anstehenden WM freilich seinem Heimatland die Daumen. Was er der Selecao zutraut? „Ich denke, Brasilien ist gut genug, bis ins Halbfinale zu kommen. Aber es ist ein richtiges Stück Arbeit.“
Das wird es auch für ihn und die Jungbullen Samstag (14.30) in Kapfenberg. Gegen kein anderes Team spielte Liefering bisher so oft (35 Mal) wie gegen die Steirer.
Austria Salzburg gastiert Samstag ebenfalls in der Steiermark. Für die Violetten geht es gegen die zweite Mannschaft von Sturm, allerdings nicht in Gleisdorf, sondern in Leoben. Aufgrund der mehreren hundert zu erwarteten violetten Fans wurde das Spiel ins Stadion des ehemaligen Zweitligisten verlegt.
2. Liga, Samstag: Kapfenberg – Liefering, Sturm II – Austria Salzburg, Vienna – Hertha Wels, Young Violets – FAC (alle 14.30), St. Pölten – Admira (20). – Sonntag: Austria Lustenau – Schwarz-Weiß Bregenz, Austria Klagenfurt – Rapid II (beide 10.30).
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