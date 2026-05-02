„Wäre schön, wenn ich in Salzburg bleiben könnte“

Da Riquelmes Leihe im Sommer endet, ist seine Zukunft ungewiss. „Ich gebe alles in die Hand von Gott. Wir sind im Austausch mit dem Klub. Es wäre schön, wenn ich in Salzburg und Europa bleiben könnte.“ Die Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen. Salzburg hat es ihm jedenfalls angetan: „Eine Stadt mit so vielen Möglichkeiten. Ich gehe oft raus mit den Kollegen, fühle mich sehr wohl. Der Wohlfühlfaktor hat es mir erleichtert.“ Auch Deutsch hat er bereits ein wenig gelernt.