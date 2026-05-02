Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lieferings Riquelme

„Wäre schön, wenn ich in Salzburg bleiben könnte“

Salzburg: Sport-Nachrichten
02.05.2026 09:00
Riquelme (re.) erzielte gegen die Young Violets sein erstes Tor auf europäischem Boden.
Riquelme (re.) erzielte gegen die Young Violets sein erstes Tor auf europäischem Boden.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Riquelmes Zeit bei Liefering könnte bald wieder enden, nachdem er vergangene Woche mit seinem ersten Tor ein persönliches Highlight hatte. Doch der Brasilianer würde gerne bleiben. Der Mittelfeldspieler, dessen Vorbild Casemiro ist, traut seinem Heimatland bei der WM auch einiges zu.

0 Kommentare

Vergangene Woche war es endlich soweit: Riquelme traf erstmals für Liefering und auf europäischem Boden. Der Brasilianer wurde im Sommer von Red Bull Bragantino ausgeliehen und entwickelte sich in Österreichs 2. Liga zum Stammspieler. Das erste Tor war der Lohn für die harte Arbeit, die der 20-Jährige absolvierte. Als Dank lief er beim Jubel gleich zu einer seiner wichtigsten Bezugspersonen im Klub, Integrationsbeauftragter Ratinho.

Riquelme (li.) mit Ratinho.
Riquelme (li.) mit Ratinho.(Bild: GEPA)

Da Riquelmes Leihe im Sommer endet, ist seine Zukunft ungewiss. „Ich gebe alles in die Hand von Gott. Wir sind im Austausch mit dem Klub. Es wäre schön, wenn ich in Salzburg und Europa bleiben könnte.“ Die Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen. Salzburg hat es ihm jedenfalls angetan: „Eine Stadt mit so vielen Möglichkeiten. Ich gehe oft raus mit den Kollegen, fühle mich sehr wohl. Der Wohlfühlfaktor hat es mir erleichtert.“ Auch Deutsch hat er bereits ein wenig gelernt.

Obwohl er sich in Österreich gerne aufhält, drückt der Fan von Casemiro bei der anstehenden WM freilich seinem Heimatland die Daumen. Was er der Selecao zutraut? „Ich denke, Brasilien ist gut genug, bis ins Halbfinale zu kommen. Aber es ist ein richtiges Stück Arbeit.“

Lesen Sie auch:
Bulle Yorbe Vertessen fühlt sich beim Friseur wohl.
Sport Tv Logo
Bullen beim Friseur
Mit einem neuen Schnitt geht es in den Titel-Hit
30.04.2026
Sport Tv Logo
„Sind es gewohnt“
Worauf Salzburg-Trainer Beichler jetzt hofft
28.04.2026

Das wird es auch für ihn und die Jungbullen Samstag (14.30) in Kapfenberg. Gegen kein anderes Team spielte Liefering bisher so oft (35 Mal) wie gegen die Steirer.

Austria Salzburg gastiert Samstag ebenfalls in der Steiermark. Für die Violetten geht es gegen die zweite Mannschaft von Sturm, allerdings nicht in Gleisdorf, sondern in Leoben. Aufgrund der mehreren hundert zu erwarteten violetten Fans wurde das Spiel ins Stadion des ehemaligen Zweitligisten verlegt.

2. Liga, Samstag: Kapfenberg – Liefering, Sturm II – Austria Salzburg, Vienna – Hertha Wels, Young Violets – FAC (alle 14.30), St. Pölten – Admira (20). – Sonntag: Austria Lustenau – Schwarz-Weiß Bregenz, Austria Klagenfurt – Rapid II (beide 10.30).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
02.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
119.539 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
111.801 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
86.591 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3270 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
598 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Lieferings Riquelme
„Wäre schön, wenn ich in Salzburg bleiben könnte“
Krone Plus Logo
Zukunft noch offen
Meixner: „Saison war ein Auf und Ab der Gefühle“
Valentina Höll
Neues Team: „Jeder lebt fürs Rennfahren“
Anif kommt nicht voran
„Die Runde hätten wir uns sparen können“
Mehr als 30 Grad
Salzburger erwartet Hitzeschlacht auf Philippinen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf