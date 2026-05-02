Noch ein Monat bis zum Radmarathon in Kärnten

Der Countdown läuft! Etwas mehr als ein Monat dauert es noch bis zur 14. Auflage des ARBÖ Radmarathons am 7. Juni in den Kärntner Nockbergen. Und für alle Interessierten heißt es jetzt schnell sein. Denn von den insgesamt 700 Startplätzen sind noch knapp 100 verfügbar.