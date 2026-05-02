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Noch ein Monat bis zum Radmarathon in Kärnten

Kärnten
02.05.2026 03:59
(Bild: Unterköfler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 7. Juni steigt in Bad Kleinkirchheim zum 14. Mal der ARBÖ Radmarathon. 700 Teilnehmer radeln durch das tolle Panorama der Kärntner Nockberge. Die „Krone“ verlost unter seinen Lesern 20 Startplätze.

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Der Countdown läuft! Etwas mehr als ein Monat dauert es noch bis zur 14. Auflage des ARBÖ Radmarathons am 7. Juni in den Kärntner Nockbergen. Und für alle Interessierten heißt es jetzt schnell sein. Denn von den insgesamt 700 Startplätzen sind noch knapp 100 verfügbar.

Radmarathon-Organisator Norbert Unterköfler.
Radmarathon-Organisator Norbert Unterköfler.(Bild: Arno Gruber sen)

Bei der 106 km langen Strecke – auch eine kürzere Route über 49 km wird angeboten – wird die Zeit nur bei den drei Anstiegen gemessen. Damit gibt es keine Tempobolzereien bei den Abfahrten. Stattdessen können die Fahrer bergab das tolle Kärntner Bergpanorama genießen.

In die Wertung kommen nur jene Teilnehmer, die innerhalb des Zeitkorridors von dreieinhalb bis sechs Stunden das Ziel erreichen. „Die Sicherheit hat sich dadurch deutlich erhöht, der Leistungsgedanke lebt und der Rennstress bleibt außen vor“, erklärt Organisator Norbert Unterköfler.

Reto Hollenstein nahm zweimal an der Tour de France teil, wird nun beim Radmarathon in Bad ...
Reto Hollenstein nahm zweimal an der Tour de France teil, wird nun beim Radmarathon in Bad Kleinkirchheim starten.(Bild: SprintCyclingAgency©2022)

Dass das Format gut ankommt, zeigt das Teilnehmerfeld. So startet der Schweizer Reto Hollenstein. Der Ex-Profi trat einst für World-Tourteams wie Israel Premier Tech und Katuscha Alpecin in die Pedale, nahm zweimal an der Tour de France teil. Aus heimischer ist auch Peter Lammer zu erwähnen. Er fuhr 1989 bei der Österreich-Rundfahrt in der Gesamtwertung auf Platz zwei.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den ARBÖ Radmarathon am 7. Juni in Bad Kleinkirchheim 20 Startplätze. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Mai um 9 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letter“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Wir wünschen ihnen bei der Teilnahme viel Glück! 

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