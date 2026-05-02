Wäschetrockner löst Brand aus: 4 Leute im Spital

Vermutlich ein technischer Defekt bei einem Wäschetrockner löste am Staatsfeiertag einen Kellerbrand im obersteirischen Kapfenberg aus. Vier Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Das Feuer brach im Keller eines Zweifamilien-Wohnhauses in Kapfenberg aus, gegen 18.45 schlug dort der Rauchmelder Alarm. Ein 75-Jähriger versuchte, noch selbst den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Drei Feuerwehren (Kapfenberg-Stadt, Hafendorf und Göritz/Pogier) rückten mit 41 Personen und vier Fahrzeugen an, nach gut einer halben Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Bruck eingeliefert, sie mussten aber nur ambulant behandelt werden. Laut derzeitigen Erhebungen des Bezirksbrandermittlers der Polizei dürfte ein technischer Defekt an einem elektrischen Bauteil des Wäschetrockners das Feuer ausgelöst haben.
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