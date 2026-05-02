Wäschetrockner löst Brand aus: 4 Leute im Spital

Das Feuer brach im Keller eines Zweifamilien-Wohnhauses in Kapfenberg aus, gegen 18.45 schlug dort der Rauchmelder Alarm. Ein 75-Jähriger versuchte, noch selbst den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Drei Feuerwehren (Kapfenberg-Stadt, Hafendorf und Göritz/Pogier) rückten mit 41 Personen und vier Fahrzeugen an, nach gut einer halben Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.