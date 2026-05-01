Warum Esel „Martin“ in den blauen Bus stieg…

Guido Gluschitsch ist seit März Pressesprecher und Corporate Communications Manager der Verkehrsbetriebe Burgenland. Mit seiner neuesten Idee möchte er Menschen dazu bringen mit dem Bus quasi Abenteuer in der Heimat zu erleben. Und wie macht man das am besten? Indem man es selbst ausprobiert und vorzeigt, wie es geht. Also: Einen Lostopf mit allen 171 Gemeindenamen hergestellt. Und, die erste Destination ist: Weppersdorf. Also rein in den E-Bus. „Der B14 der Verkehrsbetriebe Burgenland fährt von Eisenstadt direkt dorthin. Ich hab mich für die Haltestelle Tschurndorf Süd entschieden – klingt ja schon nach Abenteuer -, um dort auszusteigen und zu schauen, was mich erwartet. Und das war der Martin“, erzählt Guido Gluschitsch. „Martin“ ist ein Esel und ein Freund von Elisabeth und Andreas Nussbaumer und wohnt bei ihnen am Lebenshof Sonnenweide mit vielen, vielen anderen Tieren.