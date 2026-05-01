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Lebenshof Sonnenweide

Warum Esel „Martin“ in den blauen Bus stieg…

Burgenland
01.05.2026 11:44
Der blaue Bus und ein Esel... was steckt dahinter?
Der blaue Bus und ein Esel... was steckt dahinter?(Bild: Verkehrsbetriebe Burgenland)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Dahinter stecken, dass das Burgenland viele tolle Dinge zu entdecken hat, ein innovativer Pressemensch und der Zufall. 

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Guido Gluschitsch ist seit März Pressesprecher und Corporate Communications Manager der Verkehrsbetriebe Burgenland. Mit seiner neuesten Idee möchte er Menschen dazu bringen mit dem Bus quasi Abenteuer in der Heimat zu erleben. Und wie macht man das am besten? Indem man es selbst ausprobiert und vorzeigt, wie es geht. Also: Einen Lostopf mit allen 171 Gemeindenamen hergestellt. Und, die erste Destination ist: Weppersdorf. Also rein in den E-Bus. „Der B14 der Verkehrsbetriebe Burgenland fährt von Eisenstadt direkt dorthin. Ich hab mich für die Haltestelle Tschurndorf Süd entschieden – klingt ja schon nach Abenteuer -, um dort auszusteigen und zu schauen, was mich erwartet. Und das war der Martin“, erzählt Guido Gluschitsch. „Martin“ ist ein Esel und ein Freund von Elisabeth und Andreas Nussbaumer und wohnt bei ihnen am Lebenshof Sonnenweide mit vielen, vielen anderen Tieren.

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Das erfuhr Guido alles im Gespräch mit dem tierlieben Paar. Zuerst wollte Martin allerdings einmal den Bus sehen. Ohne lange zu zögern stieg das Tier ein – natürlich mit Elisabeth. Er blieb kurz stehen, schaute, schnupperte, wanderte einmal durch den Bus und stieg vorne einfach wieder aus. Keine große Sache, immerhin ist der E-Bus barrierefrei. Auch für einen Esel. Die Aktion war natürlich medienträchtig, weshalb sie mitfotografiert wurde und als erste Abenteuer-Geschichte fungieren wird.

„Wer lesen möchte was ich mit Elisabeth und Andi geplaudert habe und wer noch dabei war, kann am 1. Mai ab 9 Uhr auf meinburgenland.at nachschauen“, verrät Gluschitsch. „Es wird auch ein Video dazu geben.“

Elisabeth Nussbaumer mit Martin. Durch Zufall wurden sie zu meinburgenland-Stars.
Elisabeth Nussbaumer mit Martin. Durch Zufall wurden sie zu meinburgenland-Stars.(Bild: Verkehrsbetriebe Burgenland)

Besuch auf dem Hof Sonnenweide 
So viel sei verraten: Er wanderte mit den Nussbaumers und ihren vierbeinigen Freunden bis zum Hof Sonnenweide und lernte dort noch einige Tiere kennen. Ob er sich auch für eine Tierpatenschaft entschieden hat? Vielleicht für Martin? Eine Idee wäre es! Mehr zu den Nussbaumers auf hof-sonnenweide.at

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