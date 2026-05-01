„Generation O“: Jetzt packen die Promi-Omas aus

Zwischen Enkelglück und Selbstverwirklichung

„Das Klischeebild der Großmutter, die mit grauen Locken und Schürze hinterm Herd steht, ist verschwunden. Kein Wunder! Meine Generation ist jene der Babyboomer. Wir wuchsen mit den Rolling Stones auf und sind auch mit 60 plus noch voll aktiv. Doch selbst wenn wir jünger wirken als die Omas damals, erfüllen viele von uns immer noch eine fürsorgliche Funktion – jede auf ihre Weise“, sagt Schauspielerin und Schriftstellerin Konstanze Breitebner (66), die Oma einer fünfjährigen Enkelin ist. „Sie liebt Rollenspiele. Wenn sie die Hexe und ich den Raben Abraxas gebe, biegen wir uns vor Lachen.“