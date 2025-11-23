Und welches Tier steckt jetzt eigentlich in dir?

Am Lebenshof Sonnenweide in Weppersdorf wohnen rund 150 Tiere mit Andi und Elisabeth Nussbaumer zusammen. Aus ihrem Wissen haben sie einen Persönlichkeitstest gebastelt.
Die alles entscheidende Frage: „Welches Tier steckt in dir?“ Die beiden leben schon so lange mit den Tieren zusammen, dass sie die verschiedenen Charaktere kennen. „Bist du ein tiefenentspanntes Rind? Eine überschäumend fröhliche Ziege? Ein charmant-chaotisches Huhn mit Tendenz zum Drama? Oder doch ein Lama, das immer freundlich ist … na ja, fast immer?“, fragen Andi und Elisabeth mit einem Augenzwinkern.
Sie haben einen Test gebastelt, der einen einmal quer durch ihren tierischen Mikrokosmos schickt – kurz, lustig, überraschend und komplett kostenlos. 12 Fragen sind es, die eigentlich ganz schön anspruchsvoll sind. Denn man muss sich doch kurz selbst reflektieren. Danach weiß man die Antwort. Viele wisse nicht, welches Tier sie wählen sollenGeboren wurde die Idee aus einer Not heraus. Denn Elisabeth ist oft mit Besuchern konfrontiert, die gerne eine Tierpatenschaft übernehmen würden, sich aber nicht sicher sind, welches Tier sie wählen sollen. Sie unterhält sich dann mit den Leuten und gibt Tipps, welcher Hofbewohner denn nun passen würde. Zuerst sollte es ein Test werden, den man per Mail zurückschickt und den Elisabeth dann auswertet.
Ob des Aufwandes entstand dann doch die Idee mit dem generierten Test, der automatisch ausgewertet wird. Und das war gut so. Der Spaß zu schauen, welches Tier passt, kommt an. Seit Donnerstag haben schon mehr als 100 Leute ihr Tier kommentiert. Bei der Testauswertung wird dann angeboten, eine Tierpatenschaft zu übernehmen. „Wenn wir dadurch auch nur ein paar Patenschaften bekommen, ist uns schon geholfen. Wobei es wirklich großartig ist, dass die Leute so eine Freude dran haben“, sind sich die beiden einig.
Egal, ob Schaf, Pute oder Gans: Der Test macht jedenfalls tierisch Spaß. Ausprobieren kann man ihn unter: www.hof-sonnenweide.at
